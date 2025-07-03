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Врач предупредил о быстром распространении в мире одного типа рака 0 798

Lifenews
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Врач предупредил о быстром распространении в мире одного типа рака
ФОТО: Unsplash

Хирург Голдштейн: ежегодно растет число новых случаев рака анального канала.

Американский хирург Эван Голдштейн предупредил о симптомах одного типа рака, который быстро распространяется в мире. Его слова приводит New York Post.

Голдштейн заявил, что его тревожит ежегодно растущее число новых случаев рака анального канала. Он уточнил, что в 90 процентах случаев заболевание провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ).

По словам врача, некоторые штаммы этого вируса проявляются в виде наростов, похожих на бородавки. «Они могут быть болезненными, зудящими и приводить к кровотечению», — объяснил он. При появлении таких симптомов, а также при изменении обычных привычек посещения туалета необходимо обратиться за медицинской помощью.

Голдштейн добавил, что иногда ВПЧ протекает бессимптомно, но меняет клетки, из-за чего они перерождаются в злокачественные. Однако и в этом случае человек может долгое время не ощущать дискомфорта, поэтому хирург посоветовал регулярно проходить осмотры, а молодым людям получить вакцину от ВПЧ.684

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