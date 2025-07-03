Выявлена скрытая причина повреждений сердечной мышцы

Длительное пребывание в условиях загрязненного воздуха может оставлять глубокий след в сердце. Исследование, опубликованное в журнале Radiology, показало: повышение концентрации мелких частиц (PM2.5) в воздухе связано с усилением диффузного фиброза миокарда — процесса, при котором сердечная мышца замещается рубцовой тканью.

Ученые изучили данные почти 700 пациентов, включая как страдающих от дилатационной кардиомиопатии, так и здоровых людей. Уровень фиброза оценивали по специальной МРТ-карте сердца (native T1), а степень загрязнения — по данным ближайших станций мониторинга. Оказалось, что даже небольшое увеличение загрязнения (на 1 мкг/м³ в течение года) значительно повышало уровень фиброза — особенно у женщин, курильщиков и людей с гипертонией.

Авторы предупреждают: фиброз миокарда делает сердце менее эластичным и повышает риск сердечной недостаточности. Иными словами, воздух, которым мы дышим каждый день, может медленно, но неумолимо разрушать сердце — даже если оно считается здоровым.