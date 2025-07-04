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Пугачева - угроза безопасности Латвии? Примадонна не сможет купить дом в Латвии 5 1161

Lifenews
Дата публикации: 04.07.2025
Latvijas Avīze
Пугачева - угроза безопасности Латвии? Примадонна не сможет купить дом в Латвии

Как известно, новый латвийский закон запрещает гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость. Даже такие знаменитости, как Алла Пугачева, не получают поблажек - безопасность государства важнее статуса.

Звездный статус и хорошо известная всем антивоенная гражданская позиция больше не являются защитой от государственной политики в сфере безопасности. Алла Пугачева, несмотря на свою известность и предполагаемую лояльность, как гражданка России подпадает под действие закона, который запрещает россиянам и белорусам приобретать недвижимость в Латвии.

Как пояснила профессор РСУ Карина Палкова в эфире TV24, при оценке угроз национальной безопасности невозможно делать исключения для отдельных лиц. «Когда речь идет о безопасности, невозможно рассматривать каждое дело индивидуально. Поэтому принимаются коллективные решения, охватывающие широкую группу — в данном случае граждан России и Беларуси», — заявила Палкова.

Она подчеркивает, что даже если конкретный человек сам не представляет угрозу, юридически нет способа полностью это гарантировать. Поэтому закон применяется ко всем без исключения. «Случай с Пугачевой громкий, но таких случаев много. Некоторые из них действительно могут нести угрозу для государства», — добавляет она.

Пока продолжается война, а риски со стороны России остаются высокими, Латвия вынуждена ужесточать контроль. Как заключает Палкова, «безопасность граждан — приоритет. А обеспечить ее за счет исключений невозможно».

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#недвижимость #алла пугачева #латвия
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(5)
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Фаину Боруховну Певзнер не пустили в Латвию?👅Но в Израиль же пускают,поэтому какие тут могут быть жалобы?!😀

    15
    5
  • A
    Aleks
    Aleks
    4-го июля

    У нас тут Божены Рынской за глаза,хотя вот ее я б с удовольствием видел бы в Израиле ,а не в Латвии У нас тут своих русофобов завались

    24
    4
  • А
    Алекс
    4-го июля

    Пугачёва-это талантище,а ты откуда нарисовался,поддержатель?

    3
    31
  • ТК
    Тото Кутунио
    Алекс
    4-го июля

    Не помню как мы с вами на брудершафт выпивали. Поклонник таланта.

    15
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    4-го июля

    Поддерживаю! Пускай Пугалкина покупает пентхаусы в израиловке.

    56
    5
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