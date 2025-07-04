Как известно, новый латвийский закон запрещает гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость. Даже такие знаменитости, как Алла Пугачева, не получают поблажек - безопасность государства важнее статуса.

Звездный статус и хорошо известная всем антивоенная гражданская позиция больше не являются защитой от государственной политики в сфере безопасности. Алла Пугачева, несмотря на свою известность и предполагаемую лояльность, как гражданка России подпадает под действие закона, который запрещает россиянам и белорусам приобретать недвижимость в Латвии.

Как пояснила профессор РСУ Карина Палкова в эфире TV24, при оценке угроз национальной безопасности невозможно делать исключения для отдельных лиц. «Когда речь идет о безопасности, невозможно рассматривать каждое дело индивидуально. Поэтому принимаются коллективные решения, охватывающие широкую группу — в данном случае граждан России и Беларуси», — заявила Палкова.

Она подчеркивает, что даже если конкретный человек сам не представляет угрозу, юридически нет способа полностью это гарантировать. Поэтому закон применяется ко всем без исключения. «Случай с Пугачевой громкий, но таких случаев много. Некоторые из них действительно могут нести угрозу для государства», — добавляет она.

Пока продолжается война, а риски со стороны России остаются высокими, Латвия вынуждена ужесточать контроль. Как заключает Палкова, «безопасность граждан — приоритет. А обеспечить ее за счет исключений невозможно».