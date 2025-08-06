Латвийский театральный и оперный режиссёр, художественный руководитель Нового Рижского театра (НРТ) Алвис Херманис сегодня утром подтвердил слухи о своем здоровье, которые уже некоторое время циркулировали.
Херманис написал:
«Начали распространяться всевозможные слухи, поэтому...
Да, подтверждаю — в конце зимы мне поставили онкологический диагноз. Была операция. Успешная. До и после — химиотерапия. Всё лечение проходило в Германии. Спасибо врачам, особенно хирургу (проф. д-р Петер Гриммингер) и роботу-хирургу da Vinci SP.
Благодаря этому я узнал много нового. О жизни, людях и о себе самом.
Так уж получилось — профессия режиссёра одинока и полна стресса. Иногда приходит счёт, который нужно оплатить.
На кладбище не собираюсь. Осенью в НРТ у меня состоятся две премьеры. Есть и другие планы».
