Алвис Херманис подтвердил, что у него рак

Дата публикации: 06.08.2025
Изображение к статье: Алвис Херманис подтвердил, что у него рак
ФОТО: LETA

Латвийский театральный и оперный режиссёр, художественный руководитель Нового Рижского театра (НРТ) Алвис Херманис сегодня утром подтвердил слухи о своем здоровье, которые уже некоторое время циркулировали.

Херманис написал:

«Начали распространяться всевозможные слухи, поэтому...

Да, подтверждаю — в конце зимы мне поставили онкологический диагноз. Была операция. Успешная. До и после — химиотерапия. Всё лечение проходило в Германии. Спасибо врачам, особенно хирургу (проф. д-р Петер Гриммингер) и роботу-хирургу da Vinci SP.

Благодаря этому я узнал много нового. О жизни, людях и о себе самом.

Так уж получилось — профессия режиссёра одинока и полна стресса. Иногда приходит счёт, который нужно оплатить.

На кладбище не собираюсь. Осенью в НРТ у меня состоятся две премьеры. Есть и другие планы».

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
