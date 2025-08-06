Российский певец Филипп Киркоров отправился на лечение в Грецию, где в элитном комплексе проходит терапию от геморроя. Этот диагноз у артиста обнаружили после длительной реабилитации от ожогов, полученных на концерте, пишет Фокус.
Для лечения Киркоров выбрал элитный курорт Elounda Peninsula Luxury Resort на греческом острове Крит. По информации российских медиа, для певца подготовили специальную оздоровительную программу, которая включает процедуры с использованием ректальных свечей на основе оливкового масла, лечебные ванночки и массажи.
"У нас здесь знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом", — прокомментировал один из медицинских работников отеля.
Хирургическое вмешательство Киркорову не рекомендуется из-за общего состояния здоровья и сопутствующих заболеваний, в частности сахарного диабета. Как отмечал в июле российский хирург: "Консервативные методы, такие как свечи и ванны, также могут оказаться малоэффективными, но в нынешних условиях являются единственным вариантом".
Проблемы со здоровьем у певца начались 25 апреля после концерта в Санкт-Петербурге, когда из-за неисправности пиротехнического оборудования загорелся его пиджак. В результате инцидента Киркоров получил воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.
Пиар-директор артиста Екатерина Успенская сообщила: "Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск по состоянию здоровья". После этого певец исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние медики называли критическим.
