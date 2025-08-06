Российский певец Филипп Киркоров отправился на лечение в Грецию, где в элитном комплексе проходит терапию от геморроя. Этот диагноз у артиста обнаружили после длительной реабилитации от ожогов, полученных на концерте, пишет Фокус .

Для лечения Киркоров выбрал элитный курорт Elounda Peninsula Luxury Resort на греческом острове Крит. По информации российских медиа, для певца подготовили специальную оздоровительную программу, которая включает процедуры с использованием ректальных свечей на основе оливкового масла, лечебные ванночки и массажи.

"У нас здесь знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом", — прокомментировал один из медицинских работников отеля.

Хирургическое вмешательство Киркорову не рекомендуется из-за общего состояния здоровья и сопутствующих заболеваний, в частности сахарного диабета. Как отмечал в июле российский хирург: "Консервативные методы, такие как свечи и ванны, также могут оказаться малоэффективными, но в нынешних условиях являются единственным вариантом".

Проблемы со здоровьем у певца начались 25 апреля после концерта в Санкт-Петербурге, когда из-за неисправности пиротехнического оборудования загорелся его пиджак. В результате инцидента Киркоров получил воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

Пиар-директор артиста Екатерина Успенская сообщила: "Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск по состоянию здоровья". После этого певец исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние медики называли критическим.