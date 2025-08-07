София Ротару в свой 78-й день рождения прогулялась по центру Киева: как она выглядит (фото)

Дата публикации: 07.08.2025
BB.LV
Украинская певица София Ротару 7 августа отмечает 78-й день рождения. По этому случаю исполнительница, которая почти не появляется в публичном пространстве, показалась на улицах Киева, пишет Фокус.

Артистка опубликовала ряд кадров из столицы и процитировала свою песню "Тече вода" в Instagram. По слухам, Ротару действительно живет в Киеве во время войны.

"Течет вода и проходят лета", — написала именинница.

В частности, София Михайловна показалась возле Андреевской церкви и на пешеходном мосту над Днепром.

Поклонники знаменитости засыпали ее поздравлениями с днем рождения. В частности, к Ротару обратилась жена Александра Усика Екатерина:

  • "Поздравляем", — написала она.
  • "С Днем рождения наша, легенда!!!".
  • "А вы все остаетесь такой же молодой и неповторимой. Люблю вас безгранично".
  • "Хоть течет вода, проходят лета, но это на Вас никак не влияет. С каждым годом все лучше".

Интересно, что последний пост певицы был ровно три года назад. Тогда она отмечала 75-летие в родном селе Маршинцы, что на Буковине. За это время она иногда реагировала на государственные и семейные праздники, выражала соболезнования после массированных обстрелов украинских городов россиянами.

Где сейчас София Ротару

Родная сестра певицы Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве, несмотря на слухи в сети о загранице. "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", — говорила Аурика Ротару.

После начала полномасштабной войны артистка не слишком активна в соцсетях. Также она не дает интервью и не посещает публичные мероприятия.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
