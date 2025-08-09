Минувшей весной Агата Муцениеце получила предложение руки и сердца от Петра Дранги. А недавно выяснилось, что артистка в ожидании третьего малыша.

36-летняя Агата Муцениеце в счастливом ожидании малыша. Совсем скоро артистка подарит жениху Петру Дранге первенца, у нее также есть двое детей от прошлых отношений с Павлом Прилучным.

В личном YouTube-канале Агата делится своими буднями, в том числе, раскрывая детали интересного положения. Так, звезда призналась, что страдает от высыпаний на коже. Она не стала скрывать лицо от камеры, честно и открыто показав несовершенства на камеру крупным планом.

«Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — негодует Муцениеце.

Поклонники благодарят ее за откровенность в комментариях под роликом. «Все так жизненно, без слащавости! Обожаю»; «Ну почему меня этот человек так притягивает. И постоянно мало влога, хочется еще»; «Когда смотрю влоги Агаты всегда улыбка на лице. Сейчас смотрю и прям слезы накатывают. Желаю тебе настоящего счастья», — пишут они.

Сейчас актриса переживает светлый период в жизни. После скандального развода с Прилучным и публичной ссоры с 12-летним сыном Тимофеем, она наконец-то смогла обрести личное счастье.

Весной звезда сериала «Закрытая школа» объявила о помолвке с Петром Дрангой. Пара должна была сыграть свадьбу в прошлом месяце, но решила перенести торжество на другие даты. Причина отмены пока неизвестна, однако у обоих плотный график.

В своем влоге Агата рассказала, что едва успевает посетить стоматолога из-за активной работы. Форс-мажоры случаются и на съемочной площадке — коллеги по сериалу «Химкинские ведьмы» опаздывают и тем самым вносят коррективы в процесс. Судя по всему, Муцениеце намекала на Анну Банщикову.

«У нас актриса Аня опоздала на час. Я не одобряю опоздания! Не понимаю, как можно опаздывать на час. Я бы просто потом с таким артистом не работала. Не знаю, почему артисты считают, что они какое-то особенное место занимают в индустрии, настолько особенное, что они могут подставлять цеха: гримеров, костюмеров….

Потому что ты приходишь и на грим у тебя заложено 1 час 15 минут. Если ты опоздал на час, то гример должен поднапрячья, но сделать за пятнадцать минут. Получается ты заставляешь его работать в режиме турбо как попало. В итоге ты будешь плохо выглядеть в кадре и говорить: «Это грим виноват». Я бы на месте гримера сказала: «Твое время закончилось, иди как есть»», — негодовала Муцениеце.

Напомним, что ранее у Агаты были отношения с Иваном Чуйковым. Пара активно намекала на романтику, вместе выходила в свет и целовалась. Однако союз быстро распался, артисты расстались без объяснения причин. Вскоре Муцениеце стала появляться в компании уже другого привлекательного бородача — 41-летнего Дранги.

Агата вспомнила во влоге, как их общая подруга в шутку назвала Петра женихом. «Мы едем в отель, где я впервые разговаривала с Петей по видеосвязи. Леся позвонила мне и сказала: „Агата! Смотри, кто у нас тут сидит — жених!“ и перевела камеру на него. В итоге Леся была права…», — вспоминает артистка.

«Мы, аккордеонисты, женихи завидные, — говорил в одном из интервью Дранга. — У нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие. Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом, не пожалеет».