Выявлена неожиданная опасность воды из колодцев

Дата публикации: 09.08.2025
Изображение к статье: Выявлена неожиданная опасность воды из колодцев
ФОТО: Unsplash

Тяжелые металлы колодезной воды наносят вред здоровью собак.

Домашние собаки могут первыми пострадать от тяжелых металлов в воде из частных колодцев — задолго до того, как токсичность скажется на здоровье человека. К такому выводу пришли исследователи из Вирджинского политехнического института, опубликовавшие данные в журнале PLOS Water.

Анализ 64 процентов образцов питьевой воды для собак, взятых из частных колодцев, показал превышения допустимых уровней хотя бы одного тяжелого металла — включая свинец, мышьяк, железо и серу. Основная причина — отсутствие фильтрации: по оценке ученых, 40 процентов владельцев колодцев не используют системы очистки.

В отличие от городской воды, частные скважины не подлежат обязательному санитарному контролю, а загрязнения часто не имеют вкуса, цвета и запаха. Исследование также показало: собаки, пьющие воду с примитивной очисткой, чаще имеют проблемы со здоровьем, тогда как использование систем обратного осмоса значительно снижает риски.

По мнению ученых, домашние животные могут служить биоиндикаторами скрытых рисков в сельской местности и зонах с автономным водоснабжением. Исследователи рекомендуют владельцам частных колодцев регулярно тестировать воду и использовать надежные системы фильтрации — это может защитить не только животных, но и людей.

