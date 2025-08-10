Красавица-падчерица Стаса Михайлова (ему 56) скромно вышла замуж в Лондоне. Ева Канчельскис уже много лет живет в столице Великобритании. Со своим мужем Александром она познакомилась в Королевском колледже.

В семье Михайловых на двоих шестеро детей. У Инны есть 31-летний сын Андрей и 26-летняя дочка Ева от брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса — 23-летний Никита и 19-летняя Дарья от предыдущих отношений. Также супруги воспитывают общих детей — 15-летнюю Иванну и 12-летнюю Марию.

Недавно в семье случился праздник — дочка Инны Ева Канчельскис вышла замуж. Избранником падчерицы Стаса Михайлова стал молодой человек по имени Александр. Со своим будущим мужем девушка познакомилась в Королевском колледже Лондона.

Судя по социальным сетям, влюбленные не стали устраивать шумную вечеринку со звездными гостями, по крайней мере пока. Молодожены лишь скромно расписались, пригласив только самых близких.

Для торжественного события Ева остановила свой выбор на элегантном белом платье, сочетающем классическую строгость и романтичную женственность. Наряд с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом на спине подчеркнул вкус невесты, а вышивка добавила образу нотку роскоши. Особое внимание привлекает эффектный длинный шлейф.

Ева собрала светлые волосы в хвост, оставив несколько локонов у лица — такой вариант одновременно выглядит стильно и создает мягкий, романтичный образ. Макияж в теплых коричневых тонах с выразительными стрелками подчеркнула естественную красоту невесты, добавив взгляду глубину и загадочность. Александр выбрал безупречный классический костюм глубокого черного оттенка, галстук в тон и белую рубашку. Вместе молодожены выглядели очень гармонично.

Напомним, Ева родилась 23 марта 1999 года в шотландском Глазго, где ее отец, легендарный футболист Андрей Канчельскис, играл за «Рейнджерс». Естественно, с первых дней жизни она была обречена на внимание публики. После переезда семьи в Москву в начале 2000-х Ева столкнулась с первым серьезным испытанием — разводом родителей. Андрей обвинял жену в измене со Стасом Михайловым, а та, в свою очередь, отсудила значительную часть имущества, включая лондонский дом. Несмотря на это, Ева сохранила теплые отношения с отцом, хотя и воспитывалась в семье Михайлова, которого называет папой. В 13 лет она переехала в Англию для учебы в престижном Ardingly College, а позже окончила Королевский колледж Лондона, где изучала философию и политику.

О личной жизни Евы известно немного. В 2020 году появились слухи о том, что она встречается с Анатолием Цоем. Поводом стали откровенные сцены в клипе «Одеяльная», где они изображали влюбленных. После их часто стали замечать вместе, а на 22-летие Евы Анатолий даже подарил ей котенка. Однако и Инна Михайлова, и представители Цоя настаивали, что молодых людей связывает исключительно дружба. Интересно, что в этом же году стало известно о тайной семье певца.