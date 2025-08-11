Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анджелина Джоли продает свой дом: как живет самая красивая женщина в мире (фото) 1 852

Lifenews
Дата публикации: 11.08.2025
Focus
Изображение к статье: Анджелина Джоли продает свой дом: как живет самая красивая женщина в мире (фото)

Голливудская актриса, которую неоднократно признавали самой красивой женщиной на планете, планирует распрощаться с роскошным особняком легендарного кинорежиссера Сесила Б. ДеМилля. Она приобрела недвижимость в 2017 году за $24,5 миллиона, пишет Фокус.

Анджелина Джоли готовится выставить на продажу исторический особняк в престижном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Дом, возведенный в 1913 году, был домом для знаменитого режиссера культовой ленты "Десять заповедей" в течение примерно 40 лет до его смерти в 1959 году. Об этом пишет издание Page Six.

К услугам владельца шесть спален, 10 ванных комнат, четыре камина, большой винный погреб и чайный домик. Из поместья открывается вид на обсерваторию Гриффит. На территории есть сады и бассейн с каскадными фонтанами.

Во время пандемии Джоли была на изоляции в этом доме вместе со своими детьми. Актриса также предоставляла убежище друзьям, которые пострадали от лесных пожаров в районе в начале этого года.

"Я хотела, чтобы это было близко к их папе, который живет всего в пяти минутах отсюда", — рассказывала Джоли британскому Vogue в 2021 году, имея в виду своего бывшего мужа Брэда Питта.

2b01c883-3ec3dc3643226c2cc4088bbdafb72a1c.jpegfe6d1642-4e8ceaa12ba6e8ca9426740d72ba0dec.jpege74b56db-bdef21ae7db6383f70b2e6b65a60cd63.jpeg81040b51-a07cbf7e07fe62a9fec0dafe21320eb5.jpeg4b26f9a8-a0c0f9198332b15c1b69d51cc18915a2.jpeg

Пара развелась в 2016 году и в течение восьми лет вела борьбу по разделу активов и опеки над шестью детьми. Хотя основные вопросы были урегулированы в прошлом году, бывшие супруги до сих пор спорят из-за французской винодельни Château Miraval стоимостью $500 миллионов.

О самом доме Джоли говорила: "Я чувствовала небольшое давление, переезжая сюда. Как будто пробралась туда, где тусовались ДеМилль и Чаплин. Больше всего мне нравится то, что здесь нет комнаты для развлечений, но есть много дорожек и мест для прогулок и размышлений. Я чувствую себя очень счастливой".

Дом отреставрировали и обновили, сохранив деликатную лепнину, обшивку, зоны отдыха и арочные французские двери.

Представители Анджелины Джоли пока не комментируют информацию о возможной продаже особняка.

×
Читайте нас также:
#Анджелина Джоли
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео