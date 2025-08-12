Уехавшая из России в Париж актриса Мария Шалаева устроилась на работу таксистом. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Мария Шалаева считала, что построила успешную карьеру в кино. Уроженка Москвы снялась в 75 фильмах и сериалах, среди которых «Убойная сила», «Бумер», «Любовницы», «Беспринципные», «Про любовь» и получила две премии «Ника».

В 2022 году актриса вместе с родными эмигрировала в Париж. Свой отъезд она объясняла угрозой уголовного преследования из-за участия в протестных акциях вместе с сыном-подростком. Мария выбрала для нового места жительства столицу Франции, поскольку там живут ее друзья и знакомые. Также Шалаева надеялась, что благодаря им не останется без работы.

Однако после эмиграции из России, судя по всему, ей не удалось возобновить съемки в кино, поэтому Шалаева решила устроиться на подработку. Сегодня в соцсетях она призналась, что устроилась на работу таксисткой. Сперва в ее Instagram появился ролик, в котором актриса изображает шикарную жизнь - номер в дорогом отеле, примерка модного платья.

Однако вскоре она выложила второй ролик, который записала в салоне автомобиля. Кинозвезда находилась за рулем и говорит: «Всем привет. Надеюсь, вам понравилась иллюзия. Теперь про реальность. Как-то сложно, даже неловко, стыдно... Сегодня мой первый рабочий день. В такси. Кстати, волнуюсь я также, как будто это первый съемочный день», — отметила Мария.

Пользователи в комментариях активно поддержали Марию. Многие выразили слова ободрения, призывая ее не сдаваться. Среди комментариев были такие:

"Круто! Удачи, Маша! А профессия никуда не денется, все еще будет!" "Маша, я вас безусловно поддерживаю. Но я верю, что вы будете сниматься и снимать кино! Вы очень хорошая артистка! Желаю вам успеха!" "Все проходит, и это тоже. Вы точно имеете право говорить своим клиентам, что это для души. Вы великая российская актриса и просто человечище". "Машенька,мы Вас так же любим и еще больше уважаем.Вы талантливый человек и этот талант с Вами останется навсегда и это главное. Надеюсь, когда буду в Париже, случайно встречу Вас там, или еще лучше попадется мне такси, а там Вы, это будет лучший подарок за поездку!"