Слухи о разводе пары появились около года назад. Эти разговоры злили артиста, который, видимо, так и не сумел удержать Алену Краснову при себе.

Красавица-модель родилась в состоятельной семье, так что стала достойной партией старшему сыну Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Когда в 2022 году молодой артист решил перебраться в США с концами, девушка последовала за ним. Но так уж вышло, что у талантливого музыканта, который был по-настоящему востребован в России, никак не складывалась карьера в Америке. В начале года Никиту Преснякова настигла новая беда – бушевавший в Калифорнии пожар добрался до его дома. В окружении парня даже стали поговаривать, что внук великой Пугачевой оказался на мели.

Не исключено, что утрата былого статуса и материальные трудности могли стать причиной охлаждения чувств со стороны Алены Красновой. На днях девушку снова заподозрили в разводе с Никитой, который сейчас находится в Испании вместе с отцом, мачехой и младшими братьями. Что же касается модели, то она уже который день разгуливает по Москве.

Возвращение блогерши домой – это не единственная новость. Перед тем как объявиться в родных пенатах, Краснова предусмотрительно избавилась от всех совместных снимков с Пресняковым. На этот момент уже успели обратить внимание подписчики девушки, которая демонстративно проигнорировала комментарий Никиты под последним постом.

«И зачем удалили все фото с тобой?» - обратился к Никите один из фолловеров.

Ответа на неудобный вопрос в лоб наглый комментатор, само собой, не получил. При этом микроблог артиста по-прежнему пестрит совместными кадрами с женой. Если речь действительно идет не об очередной ссоре, а о разводе, то его инициатором определенно выступила Краснова.