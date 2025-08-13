Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Казахстанский кузнечик пытался сорвать концерт Джей Ло 1 706

Lifenews
Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Он ползал по нежной коже американской звезды.

Он ползал по нежной коже американской звезды.

56-летняя артистка устроила "чес" по Средней Азии.

Американская певица Дженнифер Лопес, гастролирующая сейчас по странам бывшего Советского Союза, стала героиней соцсетей благодаря кузнечику. Насекомое спокойно ползало по шее дивы, пока она наконец не ощутила его.

«Он меня щекотал», — отреагировала звезда после того, как скинула кузнечика с себя (цитата по Tengri Life).

После концертов в Европе поп-звезда отправилась сначала в Абу-Даби, а оттуда — в Астану, Ереван, Ташкент и Алматы. Судя по всему, не все города оказались готовыми к таким мероприятиям. Как пишут спортивные телеграм-канале, после концерта Джей Ло была сломана дренажная система и убит газон на стадионе в Ташкенте.

В Алматы сразу после концерта Дженнифер Лопес, собравшего более 20 тысяч зрителей, десятки волонтёров и активистов молодёжных организаций вышли на уборку Центрального стадиона и прилегающей территории, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, уборка прошла в рамках республиканской экоакции "Тaza Qazaqstan".

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, они оперативно привели в порядок трибуны, проходы и прилегающие зоны, чтобы после яркого праздника музыки стадион и город остались такими же чистыми, как и до его начала, — отметили в городской администрации.

В прессе говорилось, что Лопес и ее бывший муж Марк Энтони посещали Церковь саентологии Центра знаменитостей в Голливуде в конце 2006 года. По слухам, Лопес и Энтони стали саентологами в тот период времени при содействии Анжело Пагана, мужа актрисы Лиа Ремини. Незадолго до этого Лопес сообщила журналистам NBC, что не является саентологом и выросла как католичка. При этом она отметила, что её отец был саентологом на протяжении примерно двадцати лет.

×
Читайте нас также:
#Дженнифер Лопес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео