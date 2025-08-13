Американская певица Дженнифер Лопес, гастролирующая сейчас по странам бывшего Советского Союза, стала героиней соцсетей благодаря кузнечику. Насекомое спокойно ползало по шее дивы, пока она наконец не ощутила его.

«Он меня щекотал», — отреагировала звезда после того, как скинула кузнечика с себя (цитата по Tengri Life).

После концертов в Европе поп-звезда отправилась сначала в Абу-Даби, а оттуда — в Астану, Ереван, Ташкент и Алматы. Судя по всему, не все города оказались готовыми к таким мероприятиям. Как пишут спортивные телеграм-канале, после концерта Джей Ло была сломана дренажная система и убит газон на стадионе в Ташкенте.

В Алматы сразу после концерта Дженнифер Лопес, собравшего более 20 тысяч зрителей, десятки волонтёров и активистов молодёжных организаций вышли на уборку Центрального стадиона и прилегающей территории, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, уборка прошла в рамках республиканской экоакции "Тaza Qazaqstan".

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, они оперативно привели в порядок трибуны, проходы и прилегающие зоны, чтобы после яркого праздника музыки стадион и город остались такими же чистыми, как и до его начала, — отметили в городской администрации.

В прессе говорилось, что Лопес и ее бывший муж Марк Энтони посещали Церковь саентологии Центра знаменитостей в Голливуде в конце 2006 года. По слухам, Лопес и Энтони стали саентологами в тот период времени при содействии Анжело Пагана, мужа актрисы Лиа Ремини. Незадолго до этого Лопес сообщила журналистам NBC, что не является саентологом и выросла как католичка. При этом она отметила, что её отец был саентологом на протяжении примерно двадцати лет.