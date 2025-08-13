На прошлой неделе появилась информация, что юморист Максим Галкин в Юрмале был сбит машиной и получил травму руки, сообщает tautaruna.lv . Подробности в издании «Privātā Dzīve» раскрыла подруга Галкина, певица Лайма Вайкуле.

Как ранее сообщалось, Галкина в Юрмале сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде, соблюдая все правила дорожного движения, об этом написала в своём Telegram-канале проживающая в Юрмале российская журналистка Божена Рынска. «Была рассечена рука — артерия, сухожилия. Пока не ясно, восстановится ли рука», — отмечалось в публикации.

По словам Вайкуле, причиной отсутствия Галкина на заключительном концерте её фестиваля стало то, что в тот вечер ему проводили операцию. Она подчеркнула, что российские СМИ успели исказить и приукрасить информацию о происшествии. Женщина за рулём случайно наехала на Максима в месте, где трудно понять, что маленькая улочка является главной дорогой. При этом Максим ехал на велосипеде очень быстро.

В результате столкновения Галкин действительно получил серьёзную травму руки.

«Руку Максиму зашили в Гайльэзерсе. Операция была очень серьёзная. К счастью, сейчас всё хорошо», — сказала Вайкуле.