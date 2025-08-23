Там заявили, что Маркарян задержан в московском регионе после совместной работы следователей и полиции. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса. По информации Mash, его задержали в Кубинке Московской области.

СК РФ уточнил, что блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, «оскорбил память защитников Отечества».