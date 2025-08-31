"Понедельник начинается в субботу" – образец мира, в котором мы все мечтали бы жить, такой советский "Гарри Поттер".

На днях исполнилось 100 лет со дня рождения Аркадия Стругацкого. Их с братом книги стали настольными для нескольких поколений советской и российской интеллигенции. Цитатами из книг Стругацких многие разговаривают и сегодня. Какие-то их сюжеты оказались пророческими и удивительно актуальными, а какие-то теперь уже кажутся несколько наивными, но точно отражающими прежние иллюзии и надежды самих Стругацких и их читателей.

Аркадий Стругацкий родился 28 августа 1925 года в Батуми, в семье искусствоведа и учительницы. В 1926 году семья переехала в Ленинград, в 1933 у Аркадия родился брат Борис. Летом 1941 года Аркадий с отцом Натаном пошли добровольцами в ополчение, участвовали в боях на Пулковских высотах, во время блокады Ленинграда Аркадий строил оборонительные сооружения, работал в гранатной мастерской.

В январе 1942 они с отцом отправились в эвакуацию, но по пути отец погиб. Борис с матерью эвакуировались позже. В 1943 году Аркадий Стругацкий окончил Актюбинское артиллерийское училище, в 1949 – японское отделение Военного института иностранных языков. Служил на Дальнем Востоке, в 1955 году демобилизовался и вернулся в Ленинград, но, не найдя работы, переехал в Москву.

Свой первый фантастический рассказ он написал в 1946 году. В 1959 была появилась первая книга братьев – повесть "Страна багровых туч". Постепенно они выработали алгоритм совместной работы. Аркадий жил в Москве, Борис в Ленинграде, они встречались в Домах творчества для рабочих сессий. В начале 1970-х работали над программными произведениями – "Пикник на обочине" и "Град обреченный", которые очень долго не могли пробиться в печать. В 1976-м сотрудничали с режиссером Андреем Тарковским, создавая сценарий для фильма "Сталкер". Братья Стругацкие написали вместе множество произведений, ставших классикой научной фантастики, самые известные – "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", "Улитка на склоне", "Обитаемый остров", "Гадкие лебеди", "Град обреченный", "Жук в муравейнике" и другие. Аркадий Стругацкий умер 12 октября 1991 года, Борис Стругацкий – 19 ноября 2012 года.

писатель Александр Генис, работавший в "Советской молодежи" в Риге, высказался о старших коллегах на "Радио Свобода":

– Гениальная "Улитка на склоне", самая страшная книга Стругацких, абсолютный шедевр мировой фантастики. Ее герой борется против прогресса, счастливого будущего, где вещи не строятся, а рождаются. Это будущее – женщина. Биологическая цивилизация – антитеза нашей индустриальной мощи. Герой борется с неандертальцами, которыми являемся мы по отношению к будущему. Стругацкие, последние рыцари коммунизма, понимали его как свободный труд свободно собравшихся людей. И работали они в НИИЧАВО. "Понедельник начинается в субботу" – образец мира, в котором мы все мечтали бы жить, такой советский "Гарри Поттер". Но скоро они изжили этот мир. И дальше началось самое интересное, коммунар постепенно превращается в людена. А люден – уже не человек, это нелюдь, что-то за пределами утопии. Когда в утопию вглядываются слишком пристально, она становится антиутопией. Именно это произошло с поздними Стругацкими. Их эволюция – это самое интересное, что произошло в советской литературе вообще.