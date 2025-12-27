Baltijas balss logotype
Названо лучшее время для первой чашки кофе 0 307

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названо лучшее время для первой чашки кофе
ФОТО: Unsplash

Врач назвал промежуток между 9:30 и 11:30 лучшим временем для кофе.

Гстроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал россиян не пить кофе сразу после пробуждения.

Врач объяснил, что с шести до девяти утра уровень гормона кортизола, который в том числе отвечает за бодрствование и естественную мобилизацию организма, достигает суточного пика. Поэтому человек практически не почувствует себя бодрее, если выпьет кофе в этом время. Более того, регулярное употребление кофе в эти часы может снижать чувствительность к кофеину, из-за чего человеку будет требоваться больше напитка, чтобы добиться бодрящего эффекта, предупредил доктор.

«Оптимальным временем для первой чашки кофе считается промежуток между 9:30 и 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается. В этот момент кофеин наиболее эффективно поддерживает концентрацию и работоспособность, не вмешиваясь в физиологические ритмы кортизола», — рассказал врач.

Доктор добавил, что в некоторых случаях кофе на пустой желудок может быть даже опасен. Доктор объяснил, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока и может усиливать симптомы гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвенной болезни. Врач уточнил, что пить кофе рекомендуется через 30-60 минут после еды.

#медицина #кофе #здоровье
