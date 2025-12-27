Количество проектов, так или иначе связанных с именем Пушкина, множится. На днях в Подмосковье начались съемки приключенческого сериала «Дубровский. Русский Зорро». Это будет гибрид неоконченного романа Пушкина и похождений испанского героя в маске, придуманного Джонстоном Маккалли.

По сюжету после долгих скитаний Владимир Дубровский (Олег Гаас, на фото) возвращается в Россию с новыми лицом и именем — дон Диего де ла Вега. В родной Кистеневке и ее округе он обнаруживает помещичий произвол и бесчинствующих разбойников. А когда в жизни героя вновь появляется его былая любовь Маша, приходится вступить в опасную игру против жестокого Кирилы Петровича Троекурова.

Сериал снимается для ТВ-3. Говорит генеральный продюсер канала и автор идеи Константин Обухов: «Мы подумали: а почему бы не соединить два образа — Дубровского и Зорро? Оба — мстители-одиночки, которые готовы драться за правду. Нам хотелось создать масштабный исторический аттракцион, отдать дань русской классике и при этом позволить себе смелую фантазию — представить, каким мог бы быть дальнейший путь Дубровского после событий романа. Это рискованный шаг, но именно такие эксперименты, как показывает опыт, зрителю особенно интересны — достаточно вспомнить знаковый проект «Гоголь» с Александром Петровым».

Олег Гаас родился в Нижневартовске в 1994 году, позднее переехал с родителями в Омск. В школе Олег ходил в математический класс, о карьере актёра не задумывался до 9 класса, когда, отдыхая на каникулах в летнем лагере, принял участие в театрально-концертном кружке и, с его слов, «заразился сценой, почувствовав, что она — дело всей жизни».

Однако, когда юноша, вернувшись из лагеря, поделился планами с родителями, столкнулся с непониманием с их стороны. Мать хотела, чтобы сын посвятил себя пластической хирургии, а отец настаивал на экономическом образовании и дальнейшей работе в перспективной банковской сфере.

Олег Гаас: «Папа у меня вообще из Сибири, из деревни, такой настоящий русский мужичара… Про актёрскую профессию… можно было не заикаться. „Да какой из тебя актёр? Будешь на гармошке в переходе играть?“, — вот такой он у меня… Только когда я начал в кино сниматься, его отношение немного поменялось в лучшую сторону».

В результате, после окончания школы, Олег переехал в Санкт-Петербург, где подал документы в инженерно-экономический университет.

Готовясь к вступительным экзаменам, он совершенно случайно увидел объявление о наборе в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и решил испытать удачу. Его выступление на первом показательном смотре произвело такое впечатление на будущих педагогов, что его взяли в СПбГАТИ вне конкурса, без дополнительных экзаменов. Это и определило его судьбу: он забрал документы из ИНЖЭКОН и пошёл учиться на актёра. Олег попал в мастерскую Арвида Михайловича Зеланда.

Окончив СПбГАТИ с красным дипломом в 2015 году, Олег получил приглашение принять участие в спектакле «Леха» по пьесе Юлии Поспеловой в МХТ им. А. П. Чехова. На свой дебютный спектакль в театре пришёл на одной ноге — разболелась пятка, но это не помещало ему безупречно выступить. Позднее врачи обнаружили воспаление и тотчас провели операцию, наказав Гаасу не вставать с кровати два месяца, а в труппу театра его приняли — в качестве стажёра. На постоянную работу в театре Олег был оформлен после постановки «Северный ветер» с участим Ренаты Литвиновой.

Первая роль в кино — в сериале «Письма на стекле». Первая главная роль — в кинофильме «Полное превращение». Изначально лента задумывалась режиссёрами как фантастическая драма, но впоследствии бюджет был сильно урезан, поэтому сценаристы переделали сюжет в комедию. Таким образом, актёр проходил кастинг на брутального и мужественного героя, а в итоге преобразился в продавца-неудачника Дмитрия Шахматова.

Узнаваемость пришла к актёру после ситкома «Отель Элеон», спин-оффа популярного комедийного сериала «Кухня», где Гаас исполнил роль бармена Юры и сериала «Регби», для съёмок в котором актёру пришлось больше месяца тренироваться с профессиональными игроками из ЦСКА и в совершенстве освоить правила игры. Но настоящую известность принесла главная роль в сериале «Телохранители», вышедшем на телеканале ТНТ в 2023 году. Олег играет одного из трёх друзей-боксёров, которые, в силу того, чтобы отлучены от большого спорта, вынужденно устраиваются на подработку к богатому адвокату. Любовная линия героя Олега Гааса с героиней актрисы Кристины Кучеренко, показанная в сериале, оказалась такой яркой, что популярный рэпер ST пригласил пару, не отходя от образа экранных персонажей, сыграть возлюбленных в своём новом клипе на песню «За красивые глаза».