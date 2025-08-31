Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

В США потерянную почтой в 1953 году открытку нашли и вернули отправителю. Об этом сообщает UPI.

Открытка, отправленная Аланом Боллом в город Оттава, штат Иллинойс, из Нью-Йорка 72 года назад, прибыла в почтовое отделение в августе 2025-го. Запоздавшей корреспонденцией заинтересовался сотрудник почты Марк Томпсон. Он рассказал, что на открытке было изображено здание ООН в Нью-Йорке, и предположил, что ее по ошибке доставили туда. Затем письмо завалилось куда-то в почтовом отделении и пролежало там несколько десятилетий, прежде чем снова попало в систему.

Кроме того, Томпсону удалось найти Болла, которому сейчас 88 лет. Оказалось, что теперь мужчина живет в штате Айдахо. Боллу показали снимок открытки, и он узнал свой почерк, однако не смог вспомнить, как отправлял ее. Американец рассказал, что летом 1953 года ненадолго останавливался в Нью-Йорке по пути в Пуэрто-Рико и, видимо, отправил письмо родителям именно тогда.

В августе 2024 года сообщалось, что британская почта доставила открытку спустя 121 год после отправки. Письмо доставили в банк, на месте которого в 1903 году было жилое здание.