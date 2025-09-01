Лазарева раскрыла отношение к потере популярности

Проживающая в Европе и оппозиционно настроенная к политическому курсу властей РФ телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что нормально относится к тому, что потеряла популярность. Об этом она рассказала в беседе с автором проекта «Маски-шоу» Георгием Делиевым, видео доступно на YouTube.

Телезвезда с иронией отметила, что их с Делиевым интервью в прямом эфире смотрят четыре человека. «Ты как относишься к тому, что тебя уже не все помнят? Я спокойно, например», — сказала Лазарева.

Также Лазарева призналась, что из-за воспитания стала неуверенным в себе человеком. Так, ведущая призналась, что долгое время старалась никак не проявлять себя, чтобы не быть осмеянной. Она также добавила, что, несмотря на то, что выбрала публичную профессию, связанную с юмором, до сих пор нервно реагирует на подшучивания друзей и осторожно ведет себя вне работы. Кроме того, Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины и страх перед тем, как на ее решения могут отреагировать люди.

Перед этим ведущая также назвала болью стоимость обучения дочери в Великобритании. Лазарева пояснила, что ее младшая дочь Антонина Шац учится в университете искусств в Лондоне (University of the Arts London) на кинопродюсера.