Найдена неожиданная польза зеленого чая для мозга

Lifenews
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Найдена неожиданная польза зеленого чая для мозга
ФОТО: Unsplash

Компонент зеленого чая избавляет мозг от белковых накоплений.

Ученые обнаружили, что компонент зеленого чая — эпигаллокатехин галлат (EGCG) — способен восстанавливать энергетический баланс нейронов и помогать мозгу избавляться от токсичных белковых накоплений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале GeroScience.

С возрастом и при болезни Альцгеймера в нервных клетках снижается уровень молекулы ГТФ — источника энергии, необходимого для процессов «клеточной уборки» вроде аутофагии и эндоцитоза. В результате в нейронах накапливаются белковые агрегаты, в том числе бета-амилоид, что приводит к повреждению и гибели клеток.

Эксперименты показали, что совместное применение EGCG и никотинамида всего за сутки восстанавливало уровень ГТФ у стареющих нейронов. Это запускало механизмы самоочистки, повышало выживаемость клеток и снижало окислительный стресс.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных исследованиях, однако результаты открывают перспективы для разработки новых средств профилактики возрастных когнитивных нарушений и терапии болезни Альцгеймера.

#здоровый образ жизни
