«Родной и мелодичный!» Лолита похвалила украинский язык

Певица Лолита Милявская рассказала, что песня «Намисто (Ожерелье)» изначально была написана на двух языках — украинском и русском.

Как считает артистка, нет никаких противоречий в том, что на своем альбоме «Раневская» она выпустила песню на украинском языке, так как украинский для нее «в принципе родной».

«Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик. Появившиеся новые слова типа хэликоптер, слухалка — это телефон. Это уже не украинский язык», — заявила Лолита.

Известно, что Милявская родилась в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР. Детство и юношество она провела во Львове и Киеве, а в 1981 году подала документы в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры.