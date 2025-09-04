Последний писк моды - футболки с Ринкевичем. Носит ли их сам президент?

У президента Латвии Эдгара Ринкевича, судя по всему, появился немалый круг поклонников по всему миру, так как на крупнейших международных интернет-торговых площадках продаются футболки "Edgars" с особым принтом — коллажем из фотографий, на которых наш президент изображен в разных жизненных ситуациях, пишет Otkrito.lv.

В интернет-магазинах Temu, Etsy, eBay и Aliexpress можно заказать футболку с фото президента Латвии Эдгара Ринкевича и надписью "Edgars", цены — от 6,5 до 17 евро. Jauns.lv задал вопросы, знает ли президент это и что об этом думает, а также - стал бы сам такую носить. Также спросили, видел ли он на ком-то такую футболку, были ли у Канцелярии президента разговоры с Temu или другими продавцами о подобной торговле или дизайне, и существуют ли какие-то авторские ограничения на то, как можно оформлять и печатать такие футболки.

Сам Эдгар Ринкевич по поводу этого тренда был немногословен. Через руководителя медиа-центра Канцелярии президента Дависа Дорша он сообщил, что не знает о продаже таких футболок, никаких разговоров с дизайнерами или продавцами не было, и он воздержался от комментария, стал бы ли сам носить такую. Хотя однажды он видел такую футболку на ком-то, но не интересовался ее происхождением. В то же время Канцелярия президента указала, что на фотографии, печатаемые на футболках, распространяются авторские права.

С появлением таких футболок в международной торговле можно заключить, что Эдгар Ринкевич вошел в круг тех современных мировых политиков, спортсменов, моделей, актеров, музыкантов и других знаменитостей, которые вызывают интерес.