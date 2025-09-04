Со своей второй женой Кристин Баумгартнер актер прожил в браке 18 лет. А в 2023 году одна из самых красивых звездных пар со скандалом распалась. Если бы фразе «любви все возрасты покорны» нужны были амбассадоры, на эту роль точно претендовало бы сразу несколько звезд Голливуда. Для них разница в возрасте с возлюбленными часто не становится преградой для долгих романтических отношений, причем работает это в обе стороны.

Вычислить новую пассию Костнера журналистам удалось довольно быстро. Оказалось, что женщину зовут Келли Нунан-Горс. Она режиссер и писательница. Известно, что Келли примерно два года назад развелась, а до этого 8 лет состояла в браке с писателем-миллионером Алеком Горсом. У пары есть дочка Райли. Познакомились Костнер и Нунан-Горс благодаря работе, причем встретились в непростой для обоих период жизни. Келли тогда переживала развод, и Кевин тоже. В 2023 году он расстался со своей второй женой Кристин Баумгартнер, причем с жутким скандалом.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер познакомились в начале нулевых. Позже актер признавался, что именно тогда после всех профессиональных и личных трудностей в его жизни наконец-то наступила светлая полоса и Вселенная подарила ему большую любовь. Актер и модель поженились в 2004 году и трижды стали родителями. А в 2023-м стало известно, что одна из самых крепких и красивых пар Голливуда распалась. Инициатором развода стала Кристин Баумгартнер, но вдаваться в подробности не стала, указав в качестве причин «непримиримые разногласия». Лишать экс-супруга права видеться с детьми она не захотела и попросила суд о назначении совместной опеки, зато предметом бурных обсуждений стала финансовая сторона этого расставания.

В качестве компенсации судебных издержек Баумгартнер получила от Костнера 400 тысяч долларов, а еще потребовала 160 тысяч долларов ежемесячно в качестве алиментов. Актеру удалось обжаловать эту сумму и теперь он платит 63 тысячи. Кристин Баумгартнер наладила личную жизнь довольно быстро. Спустя полтора года после развода стало известно, что она получила предложение руки и сердца от нового возлюбленного — финансиста Джоша Коннора.

Поговаривали, что после развода Кевин Костнер встречался с певицей Джуэл Килчер и одной немедийной девушкой по имени Рейни Кастанеда, однако источники уверяют: это не больше, чем просто сплетни. Отношения актера с Келли Нунан-Горс стали первыми после его развода, и выглядит он «счастливым как никогда». Не так давно влюбленные посетили музыкальный фестиваль неподалеку от Аспена, но старались не привлекать лишнего внимания.

Сейчас Кевин Костнер наконец-то готов начать новую главу жизни, и он не хочет, чтобы его любовь широко обсуждали в прессе. Сблизиться влюбленным помогли общие интересы: они обожают отдых на природе, спорт, в частности серфинг, и долгие прогулки со своими собаками. Кстати, многие отмечают, что Келли Нунан-Горс похожа на бывшую жену Кевина Костнера.