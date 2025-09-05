У культового сериала «Офис» осенью появится продолжение. Точнее, выражаясь языком профессионалов, спин-офф. Он также будет ситкомом, снятым в псевдодокументальной манере. Только теперь камера вымышленной съемочной группы станет фиксировать будни не служащих компании по продаже бумаги в Скрэнтоне, а сотрудников небольшой газеты со Среднего Запада (Толедо, штат Огайо) под названием The Truth Tell.

Издание это находится в упадке, проигрывая интернету, где все новости и развлечения доступны круглосуточно. Вот его руководство и предпринимает мыслимые и немыслимые попытки силами журналистов вдохнуть в него новую жизнь. Только без больших финансовых вложений, поскольку пока даже нечем платить зарплату! Издателю для подготовки репортажей приходится использовать добровольцев со стороны, но поскольку они совершенно не обучены и не понимают, что следует делать, возникает большое количество комичных ситуаций.

На съемочных площадках «газеты» занята почти вся команда, которая ранее работала над «Офисом». Главные роли сыграли Донал Глисон, Сабрина Импаччаторе и Оскар Нуньес.

Сериал снят при помощи однокамерной съёмки, без аудитории и закадрового смеха, чтобы быть похожим на настоящий документальный фильм. «Офис» стартовал на NBC как замена в середине сезона телевещания. Первоначальный актёрский состав состоял из Стива Карелла, Рэйна Уилсона, Джона Красински, Дженны Фишер и Би Джей Новака; в последующих сезонах актёрский состав значительно расширился, и в сериале принимали участие Эд Хелмс, Рашида Джонс, Эми Райан, Минди Калинг, Крэйг Робинсон, Джеймс Спейдер, Элли Кемпер и Кэтрин Тейт.

Первоначально «Офис» получил смешанные отзывы, но с началом второго сезона, во многом благодаря Стиву Кареллу, проекту удалось заполучить всенародную любовь публики и завоевать множество наград в области телевещания: Премия Пибоди (2006), Премия Гильдии киноактёров США (2007, 2008), «Золотой глобус» (Стив Карелл) и четыре статуэтки прайм-таймовой премии «Эмми». Восьмой сезон подвергся критике из-за снижения качества, во многом это связывали с уходом Карелла после истечения контракта с NBC. Девятый финальный сезон, тем не менее, получил хорошие рейтинги и положительные отзывы зрителей. Финальный эпизод вышел в эфир 16 мая 2013 года и собрал у экранов почти 6 миллионов телезрителей. В 2016 году американский журнал Rolling Stone внёс «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времён»