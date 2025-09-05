Baltijas balss logotype
Поэма «Москва — Петушки» искажает светлый образ русского человека, заявили священники 0 593

Lifenews
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Поэма «Москва — Петушки» искажает светлый образ русского человека, заявили священники

Православная церковь Владимирской епархии в России призывает не романтизировать известную прозу-поэму Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», предупреждая, что это произведение «искажает светлый образ русского человека», сообщает в пятницу интернет-издание «Новая газета Европа».

Петушки, упоминаемые в произведении Ерофеева, находятся на территории Владимирской епархии. Священнослужители объясняют свою позицию обеспокоенностью местных верующих.

Как говорится в заявлении епархии, духовенство выражает тревогу по поводу «тенденции к восхвалению» личности автора поэмы «Москва — Петушки».

Епархия призвала СМИ, работников культуры и педагогов воздержаться от «романтизации и восхваления» Ерофеева и его наиболее известных произведений, поскольку, по мнению священников, в них содержится «деструктивный заряд, наносящий вред личности и обществу».

По мнению духовенства, произведение «Москва — Петушки» «сознательно искажает светлый образ русского человека, сводя его к примитивному, жалкому существованию, главной чертой которого является постоянное алкогольное опьянение».

Кроме того, в заявлении утверждается, что творчество Ерофеева «глубоко пессимистично, деструктивно и направлено не на созидание, а на разрушение».

Также в его произведениях якобы присутствует «пропаганда пороков», «кощунственное представление о Боге» и «отсутствие нравственного идеала».

Как сообщает местное издание Zebra TV со ссылкой на пресс-службу митрополита, «верующие Петушинского района Владимирской области попросили защитить свои чувства».

Члены прихода обеспокоены тем, что рядом с храмом святого Афанасия может появиться музей Ерофеева. В городе уже создаётся так называемая «тропа Ерофеева», ведущая к одноимённой экспозиции в районной художественной галерее, отметили в пресс-службе.

Также представители епархии передали, что местные жители выражают опасения, будто музей будет увековечивать цитаты из произведений Венедикта Ерофеева, что может негативно сказаться на воспитании молодого поколения.

#религия #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео