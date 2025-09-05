Фото: @claudia_romani
Женщина-арбитр Клаудия Романи в бикини снялась для журнала Rule Magazine.
Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи в откровенном купальнике попала на обложку журнала Rule Magazine. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.
43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», снялась для издания в темно-голубом бикини. При этом изделие было оформлено черными кружевами и состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии.
Также на размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить круглые серьги и распустили волосы.
