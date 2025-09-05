От одного из отпрысков, злоупотребляющего спиртным и веществами, артист отрекся.

На премьеру криминальной комедии «Клуб убийств по четвергам» 72-летний Пирс Броснан пришел с сыном и внучкой.

У Броснана пятеро детей - трое родных и двое приемных. Собрать всех вместе задача непосильная даже для Джеймса Бонда. Тем более что Пирс давно отрекся от пасынка- наркомана и алкаша Кристофера. Поэтому зевакам пришлось довольствоваться на премьере лицезрением только одного отпрыска - 28-летнего Дилана от первой жены Пирса - Кассандры Харрис. Парень получился хоть куда: на полголовы выше отца, рост которого 186 см.

Еще реже выходит в свет внучка Броснана - 26-летняя Изабелла. После смерти от рака ее матери Шарлотты Пирс взял о ней все заботы.

Партнерами Броснана по «Клубу убийств по четвергам» стали вездесущая Хелен Миррен и Бен Кингсли («Остров проклятых»). Звездный актерский состав удалось собрать продюсеру картины Стивену Спилбергу.

Пирс Брендан Броснан (род. 16 мая 1953, Дроэда, Ленстер) — ирландский актёр и продюсер. Исполнитель роли Джеймса Бонда в четырёх фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002). Почётный офицер ордена Британской империи (OBE) с 2003 года.