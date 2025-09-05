Ухудшение обоняния назвали признаком болезни мозга

Ученые выяснили, что ухудшение обоняния при болезни Альцгеймера связано с ранними изменениями в мозге. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, показало: задолго до появления амилоидных бляшек у пациентов начинается разрушение нервных волокон, передающих сигналы в обонятельную луковицу.

Эксперименты на животных и анализ тканей мозга людей с ранними стадиями заболевания подтвердили, что микроглия — клетки иммунной системы мозга — распознает и разрушает эти волокна, что приводит к потере чувствительности к запахам. При этом изменения фиксировались именно в обонятельной системе, тогда как другие отделы мозга оставались относительно сохранными.

Авторы считают, что тесты на обоняние и современные методы нейровизуализации могут стать инструментами для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Это позволит выявлять заболевание до того, как появятся когнитивные нарушения, и вовремя начинать терапию.