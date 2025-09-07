Двадцать лет подряд это старинное здание на улице Марсталю, 6, что в самом центре Старой Риги, стояло в запустении. И вот наконец-то оно полностью реконструировано за 5,6 миллиона евро.

И теперь здесь находится Латвийский национальный музей литературы и музыки, который откроет двери для посетителей 3 сентября. Но одним из первых сюда заглянул корреспондент «СЕГОДНЯ».

Склад шин и общежитие монтажников

Это здание – выдающийся памятник эпохи барокко и классицизма. Построено в XVII веке. Его планировка сохранилась с 1905 года, равно как и фрагменты каменной кладки XVII века, деревянная лестница конца XIX века, конструкция крыши XVII века. Композиция главного фасада здания сохраняется с 1823 года. Также до наших дней сохранилась конструкция первого этажа главного фасада, перестроенная в 1905 году по проекту выдающегося рижского архитектора Вильгельма Бокслафа.

В начале XX века (около 1904 года) первый этаж здания занимало торговое предприятие «Колониальная посуда», а второй и третий этажи были квартирами. В советское время (после 1964 года) первый и цокольный этажи здания занимал Центральный универмаг, в цокольном этаже также располагался склад телевизоров и автомобильных шин, а на третьем этаже располагалось общежитие Балтийского монтажного управления. В конце 1980-х годов здание было приспособлено для общественных и административных целей – на первом этаже и в подвале были обустроены просторные помещения для художественной галереи «М6» и небольшое кафе, ставшее местом встреч легендарных деятелей культуры и искусства.

И будет красота!

Во время реконструкции в шахте строящегося лифта были найдены артефакты из ливского поселения XIII века! Кроме того, в подвале можно увидеть фрагменты средневековой кладки XVI века. Среди ценных находок – настенные росписи разных веков. Росписи отреставрированы тоже.

Старая Рига преображается на глазах и её не сравнить с состоянием, в котором она пребывала в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. Документальный факт: автор этих строк жил в те годы у Пороховой башни, в здании трёхсотлетней постройки. И было настоящим счастьем получить ордер в новом литовском проекте в Кенгарагсе (1984 год), где не было крыс, запахов и печного отопления!

С тех пор прошло много лет и старый город расцвёл. Неподалёку от нынешнего музея, например, восстанавливают Дом Вагнера. В целом, осталось привести в порядок закуток у здания Союза художников (там сейчас болотце) и старинный Дом Даннерштерна, что в трёх минутах ходьбы от Марсталю. И будет красота!

Как набраться сил

Сейчас на этажах музея литературы и музыки обустроена отличная выставка «Прокрастинация и творчество», которая представляет собой культурный и социальный взгляд на главных героев латвийской литературы и музыки с конца XIX века до наших дней. Экспозиция раскрывает человеческий мир писателей и музыкантов – через их увлечения, привычки и прокрастинацию (это понятие подразумевает психологический выход из состояния, когда на тебя наваливается много дел и проблем). И здесь в уютной атмосфере выставлены истории про 98 личностей, включённых в девять тематических разделов.

Учтём, что в основном хранилище музея на улице Пулка (недалеко от Ботанического сада) - десятки тысяч раритетов, лучшие из которых теперь представлены в центре латвийской столицы. Одной из самых экзотических точек нынешней экспозиции является, например, воссозданный уголок отдых замечательного писателя Алберта Бэлса (недавно умер) - диванчик с книгами, а поверх этого - ракетка для тенниса. Таким образом классик литературы отвлекался от той самой прокрастинации - учитывая, что в 1991-м он пошёл в политику, работал в парламенте (всё-таки нервная работа), но затем вернулся к любимому делу.

Нечто подобное можно видеть в отсеке, посвящённом писателю Андрису Колбергсу. Ну, кто из нас не помнит его замечательные детективы? Хотя на его счету и ряд книг по истории Риги. Здесь целый буфет с его вещами, среди которых фляжка, охотничьи приспособления. Кстати, неподалёку стоит старый большой холодильник - в отсеке, посвящённом выдающемуся виолончелисту Эвалду Берзинскису, а в холодильнике - десятки консервов. Дело в том, что музыкант любил пострелять - тоже увлекался охотой и консервированием, отдыхая таким образом от многочисленных концертов и учеников.

Гантели Райниса

А вот великий драматург, поэт и общественный деятель Райнис. В шкафу - прижизненные издания Райниса, а прямо на полу лежат гантели. Тут же и уникальная киносъёмка, как гений занимается спортом. Дело в том, что Райнис тоже был и депутатом, а одно время и министром просвещения - от всей этой политической кутерьмы классик явно отдыхал посредством гимнастики. Рядом - экспозиция, посвящённая его супруге Аспазии.

Выдающийся оперный певец (увы, рано умер) Янис Заберс занимался выжиманием соков на своём хуторе в Мейрани. А выдающаяся оперная певица Жермене Гейне-Вагнере, прожившая 94 года и в 53 ушедшая со сцены в расцвете лет, жила в самом центре Риги, на углу Тербатас и Элизабетес, практически не выходя в свет. И в отделе, посвящённой ей, стоит обыкновенная гладильная доска. Если вдруг множество проблем, то примадонна успокаивалась, гладя бельё.

А особо трогательное зрелище - шлёпанцы нашего выдающегося композитора Петериса Васкса, которому в апреле будущего года исполнится 80 лет. Это дань его увлечению плаванию. Живёт Петерис в Аматциемсе под Цесисом, там много озёр, плавая в которых, к классику приходят идеи о новых сочинениях, которые воспевают красоты нашей родной латвийской природы (а она действительно великолепна!).

Хобби Маэстро

Кроме того, здесь отделы с личными вещами поэтов Александра Чака, Яниса Петерса, Визмы Белщевицы (номинировалась на Нобелевскую премию!), композитора Иманта Калниньша, Артура Маскатса. В наличии термос, с которым гулял у озера Марас поэт Ояр Вациетис (равно как и часть его коллекции спичечных коробков). Есть уголок отдыха и шахматы легендарного дирижёра Леонида Вигнерса, который прожил 96 лет. А также гримёрный столик патриарха Латвийской оперы, тенора Карлиса Зариньша, ушедшего из жизни десять лет назад.

И конечно же, прекрасный уголок, посвящённый достоянию республики Раймонду Паулсу, который 12 января следующего года отметит своё девяностолетие (давайте пожелаем ему крепкого здоровья!). Главное хобби для великого Маэстро - это творчество. Хотя известно, что в шестидесятые-восьмидесятые он увлекался ловлей форели, объездил с другом-скульптором Альбертом Терпиловским всю Латвию. Жаль, нет удочек! Но зато здесь выставлен на всеобщее обозрение бесценный раритет - оригинал нот его знаменитой песни «Моей родине», написанной в 1972-м, которая ещё при советской власти стала неофициальным гимном нашей небольшой, но гордой страны.