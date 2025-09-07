Занимайте места! Где и во сколько сегодня смотреть на «кровавую» Луну с затмением

В воскресенье, 7 сентября, вечером, в Латвии можно будет наблюдать полное лунное затмение. Хотя лунные затмения не являются слишком редким астрономическим явлением, с момента предыдущего полного лунного затмения, наблюдаемого в Латвии, прошло больше шести лет.

Как сообщает Латвийское астрономическое общество (LAB), начало затмения 7 сентября в Латвии видно не будет, так как оно произойдет еще до восхода Луны. Вечером вместе с закатом взойдет Луна, которая уже будет частично затемнена. Ее левая часть окажется в тени Земли. Восход Луны в разных местах Латвии произойдет в разное время.

Например, в Даугавпилсе в 19:48, в Риге – в 20:00, а в Лиепае – в 20:11. Полное лунное затмение начнется в 20:30 (т.е. Луна полностью войдет в тень Земли) и закончится в 21:52. Фаза частичного затмения будет наблюдаться еще около часа – до 22:56.

Затмение можно будет увидеть в восточной части неба. Так как Землю окружает атмосфера, которая преломляет свет, во время максимальной фазы полного затмения Луна никогда не становится полностью черной, а окрашивается в темно-красный или коричневатый оттенок. В последние десятилетия в соцсетях это явление часто называют «кровавой Луной». Некоторые сравнивают этот цвет с ржавчиной.

Хотя в мире лунные затмения происходят в среднем 2–3 раза в год, не все из них полные и не все видны в Европе. Следующая возможность наблюдать частичное лунное затмение в Латвии будет через неполный год – утром 28 августа 2026 года, а следующее полное затмение Луны можно будет увидеть в любопытную дату – вечером 31 декабря 2028 года.

Для наблюдения за лунным затмением не требуется специальное оборудование. Его без труда можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное условие успешных наблюдений – ясное небо и подходящее место, где обзор на восток и юго-восток не закрывают здания или деревья.