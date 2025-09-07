Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Занимайте места! Где и во сколько сегодня смотреть на «кровавую» Луну с затмением 0 815

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
LETA
Занимайте места! Где и во сколько сегодня смотреть на «кровавую» Луну с затмением

В воскресенье, 7 сентября, вечером, в Латвии можно будет наблюдать полное лунное затмение. Хотя лунные затмения не являются слишком редким астрономическим явлением, с момента предыдущего полного лунного затмения, наблюдаемого в Латвии, прошло больше шести лет.

Как сообщает Латвийское астрономическое общество (LAB), начало затмения 7 сентября в Латвии видно не будет, так как оно произойдет еще до восхода Луны. Вечером вместе с закатом взойдет Луна, которая уже будет частично затемнена. Ее левая часть окажется в тени Земли. Восход Луны в разных местах Латвии произойдет в разное время.

Например, в Даугавпилсе в 19:48, в Риге – в 20:00, а в Лиепае – в 20:11. Полное лунное затмение начнется в 20:30 (т.е. Луна полностью войдет в тень Земли) и закончится в 21:52. Фаза частичного затмения будет наблюдаться еще около часа – до 22:56.

Затмение можно будет увидеть в восточной части неба. Так как Землю окружает атмосфера, которая преломляет свет, во время максимальной фазы полного затмения Луна никогда не становится полностью черной, а окрашивается в темно-красный или коричневатый оттенок. В последние десятилетия в соцсетях это явление часто называют «кровавой Луной». Некоторые сравнивают этот цвет с ржавчиной.

Хотя в мире лунные затмения происходят в среднем 2–3 раза в год, не все из них полные и не все видны в Европе. Следующая возможность наблюдать частичное лунное затмение в Латвии будет через неполный год – утром 28 августа 2026 года, а следующее полное затмение Луны можно будет увидеть в любопытную дату – вечером 31 декабря 2028 года.

Для наблюдения за лунным затмением не требуется специальное оборудование. Его без труда можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное условие успешных наблюдений – ясное небо и подходящее место, где обзор на восток и юго-восток не закрывают здания или деревья.

Читайте нас также:
#луна #лунное затмение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 256
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 318
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 49
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 52
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео