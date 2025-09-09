Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Алла Пугачева предсказала скандальный развод любимого внука Никиты 0 986

Lifenews
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Весь клан эстрады вместе.

Весь клан эстрады вместе.

Знаменитая певица заложила традицию семейных драм.

В конце лета 2025 года стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. Со стороны выглядело, что в звездной семье все было прекрасно, но идеальная картинка оказалась лишь видимостью. Неужели Алла Пугачева еще на свадьбе внука предвидела такой конец?

Ни Пресняков, ни Краснова так пока и не озвучили те причины, которые сподвигли их на развод. Между тем, глядя на всю большую семью Аллы Пугачевой, невольно задумываешься о печальной закономерности. Ведь и Примадонна, и Орбакайте, и теперь Никита не смогли избежать разводов.

Пять мужей Пугачевой

Официальных браков у Аллы Борисовны было пять, а вот слухов про другие романы не перечесть. Однако сегодня мы вспоминаем только про мужей звезды: Миколаса Орбакаса, Александра Стефановича, Евгения Болдина, Филипп Киркорова и Максима Галкина.

От первого супруга Миколаса Орбакаса Примадонна родила дочь Кристину, которая взяла фамилию Орбакайте. Этот брак продлился всего четыре года. Второй муж Александр Стефанович очень помог Алле с развитием карьеры. Возможно, этот семейный и творческий союз оказался бы долговечным, однако супруг изменил Примадонне, а такого обращения с собственной персоной она простить не могла. Что касается третьего официального избранника певицы, то Евгений Болдин сначала был администратором при Пугачевой, затем директором и наконец стал ее мужем. Говорят, будто бы брак был фикцией ради того, чтобы было проще выезжать на гастроли за границей. Как бы то ни было, а именно во время жизни с Болдиным Алла Борисовна закрутила роман с Владимиром Кузьминым. Супруги развелись в 1993 году.

Четвертым мужем Пугачевой стал Филипп Киркоров, который до сих пор не может забыть о браке с Примадонной. О том, как сама Алла относилась к поп-королю после их развода, судить сложно, потому что на публике она могла по-разному в то или иное время относиться к экс-супругу. Как бы то ни было, сейчас артистка замужем за иноагентом-Галкиным и разводиться с ним не собирается. Пара воспитывает двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри.

Кристина Орбакайте упорно искала счастье

Артистка, как и ее мать, не боялась разводиться в надежде обрести счастливую семью. Первый брак Кристины был гражданским, зато полон таким водоворотом чувств, что его вспоминают до сих пор. Избранником дочери Примадонны стал Владимир Пресняков. Ему на момент знакомства с Орбакайте было всего 18 лет, но он уже был известен. Кристина поначалу даже подумать не могла, что между ними возможно что-то серьезное. А вот итоге пара прожила 10 лет, распавшись из-за измены Преснякова. От этого союза и появился на свет Никита Пресняков.

Вторым супругом Орбакайте, уже официальным, стал Руслан Байсаров. За развязкой их отношений следила вся страна. Тогда предприниматель едва не отнял у Кристины их сына Дени.

Сейчас Орбакайте счастлива в браке с Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию.

Теперь развод переживает Никита. Видно, что распад семьи дается звездному наследнику не так уж и просто. Вместо того, чтобы не замечать шумихи в Сети и соответствующих вопросов, Пресняков чуть ли не огрызается на публику в соцсетях:

«Не надо, пожалуйста, гадать, когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет. Вы по картинкам судили? Вы же не знаете, что и как у нас было».

А ведь как все радовались за Никиту, когда стало известно о его свадьбе с моделью Аленой Красновой. Они знакомы с детства, будучи почти что соседями по даче на Истре. Вот как маленькую Алену вспоминала сама Алла Борисовна:

«Я купила себе имение в Бережках, смотрю - едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться».

Читайте нас также:
#никита пресняков
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 257
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 319
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 10
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 59
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 51
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 54
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 10
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 59

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео