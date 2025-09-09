В конце лета 2025 года стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. Со стороны выглядело, что в звездной семье все было прекрасно, но идеальная картинка оказалась лишь видимостью. Неужели Алла Пугачева еще на свадьбе внука предвидела такой конец?

Ни Пресняков, ни Краснова так пока и не озвучили те причины, которые сподвигли их на развод. Между тем, глядя на всю большую семью Аллы Пугачевой, невольно задумываешься о печальной закономерности. Ведь и Примадонна, и Орбакайте, и теперь Никита не смогли избежать разводов.

Пять мужей Пугачевой

Официальных браков у Аллы Борисовны было пять, а вот слухов про другие романы не перечесть. Однако сегодня мы вспоминаем только про мужей звезды: Миколаса Орбакаса, Александра Стефановича, Евгения Болдина, Филипп Киркорова и Максима Галкина.

От первого супруга Миколаса Орбакаса Примадонна родила дочь Кристину, которая взяла фамилию Орбакайте. Этот брак продлился всего четыре года. Второй муж Александр Стефанович очень помог Алле с развитием карьеры. Возможно, этот семейный и творческий союз оказался бы долговечным, однако супруг изменил Примадонне, а такого обращения с собственной персоной она простить не могла. Что касается третьего официального избранника певицы, то Евгений Болдин сначала был администратором при Пугачевой, затем директором и наконец стал ее мужем. Говорят, будто бы брак был фикцией ради того, чтобы было проще выезжать на гастроли за границей. Как бы то ни было, а именно во время жизни с Болдиным Алла Борисовна закрутила роман с Владимиром Кузьминым. Супруги развелись в 1993 году.

Четвертым мужем Пугачевой стал Филипп Киркоров, который до сих пор не может забыть о браке с Примадонной. О том, как сама Алла относилась к поп-королю после их развода, судить сложно, потому что на публике она могла по-разному в то или иное время относиться к экс-супругу. Как бы то ни было, сейчас артистка замужем за иноагентом-Галкиным и разводиться с ним не собирается. Пара воспитывает двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри.

Кристина Орбакайте упорно искала счастье

Артистка, как и ее мать, не боялась разводиться в надежде обрести счастливую семью. Первый брак Кристины был гражданским, зато полон таким водоворотом чувств, что его вспоминают до сих пор. Избранником дочери Примадонны стал Владимир Пресняков. Ему на момент знакомства с Орбакайте было всего 18 лет, но он уже был известен. Кристина поначалу даже подумать не могла, что между ними возможно что-то серьезное. А вот итоге пара прожила 10 лет, распавшись из-за измены Преснякова. От этого союза и появился на свет Никита Пресняков.

Вторым супругом Орбакайте, уже официальным, стал Руслан Байсаров. За развязкой их отношений следила вся страна. Тогда предприниматель едва не отнял у Кристины их сына Дени.

Сейчас Орбакайте счастлива в браке с Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию.

Теперь развод переживает Никита. Видно, что распад семьи дается звездному наследнику не так уж и просто. Вместо того, чтобы не замечать шумихи в Сети и соответствующих вопросов, Пресняков чуть ли не огрызается на публику в соцсетях:

«Не надо, пожалуйста, гадать, когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет. Вы по картинкам судили? Вы же не знаете, что и как у нас было».

А ведь как все радовались за Никиту, когда стало известно о его свадьбе с моделью Аленой Красновой. Они знакомы с детства, будучи почти что соседями по даче на Истре. Вот как маленькую Алену вспоминала сама Алла Борисовна:

«Я купила себе имение в Бережках, смотрю - едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться».