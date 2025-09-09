Вокалист и основатель британской рок-группы The Smiths Стивен Моррисси выставил на продажу все свои права и лицензии, связанные с группой.

Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

«Я выгорел от связей с бывшими коллегами по группе Марром, Рурком и Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций. Теперь я хотел бы жить в отдалении от тех, кто желает мне лишь зла и разрушения, и это единственный выход», - сообщил он.

На продажу выставлены все лицензии The Smiths, включая название, права на музыку, записи, изображения, связанные с группой, а также права на публикацию и распространение произведений.

Напомним, что группа The Smiths, способствовавшая популяризации инди-рока, была образована в Манчестере в 1982 году совместными усилиями гитариста Джонни Марра и вокалиста Стивена Патрика Моррисси. Чуть позже к коллективу присоединились Майк Джойс и басист Энди Рурк.

The Smiths просуществовала до 1987 года. За это время группа записала четыре студийных альбома, каждый из которых длительное время держался на верхних позициях в британских чартах. Среди наиболее известных композиций коллектива This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out и I Know It's Over.

Стивен Патрик Моррисси (в качестве сценического имени использует свою фамилию Мо́ррисси; род. 22 мая 1959, Дэвихалм, Ланкашир, Великобритания) — британский рок-музыкант, певец и поэт, основатель (совместно с гитаристом Джонни Марром) и вокалист существовавшей с 1982 по 1987 годы британской инди-рок-группы The Smiths. После распада The Smiths Моррисси начал успешную сольную карьеру: десять его синглов попадали в первую десятку UK Singles Chart, а несколько альбомов занимали первую строчку в этом хит-параде. Журнал NME назвал Моррисси «одним из самых влиятельных артистов всех времён».

Моррисси известен как ярый защитник прав животных: музыкант выразил своё отношение к употреблению мяса в заглавии альбома Meat Is Murder («Мясо — это убийство») и в одноимённой песне; на концертах он нередко обращает внимание зрителей на проблему идей гуманного обращения с животными; своими зачастую скандальными заявлениями о недопустимости употребления убойной пищи певец снискал славу непримиримого противника мясоедения; тем самым, согласно формулировке PETA, Моррисси «помог сделать мир более добрым к животным», за что в 2011 году был отмечен званием «человека года» по версии этой организации.

Моррисси успешно культивирует миф о своей «асексуальности». По сей день никто не имеет достоверных сведений о сексуальной ориентации артиста. Сам Моррисси не раз отрицал в своих интервью, что является геем или бисексуалом. В частности, он заявлял, что отказывается признавать такие категории как гетеро-, би-, или гомосексуальность, потому что «у каждого человека существуют одни и те же сексуальные потребности».

В автобиографии, вышедшей в 2013 году, Моррисси рассказал, что у него были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. В последовавшем за публикацией заявлении музыкант охарактеризовал себя словом «человекосексуал» (humasexual): "К сожалению, я не гомосексуал. В техническом смысле я — человекосексуал. Меня привлекают люди. Но, конечно… немногие".