Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Асексуал и веган Морриси продает наследие The Smiths 0 240

Lifenews
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
И в 65 лет можно начать жизнь с нуля.

И в 65 лет можно начать жизнь с нуля.

Популярного музыканта достали конфликты с бывшими коллегами по группе.

Вокалист и основатель британской рок-группы The Smiths Стивен Моррисси выставил на продажу все свои права и лицензии, связанные с группой.

Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

«Я выгорел от связей с бывшими коллегами по группе Марром, Рурком и Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций. Теперь я хотел бы жить в отдалении от тех, кто желает мне лишь зла и разрушения, и это единственный выход», - сообщил он.

На продажу выставлены все лицензии The Smiths, включая название, права на музыку, записи, изображения, связанные с группой, а также права на публикацию и распространение произведений.

Напомним, что группа The Smiths, способствовавшая популяризации инди-рока, была образована в Манчестере в 1982 году совместными усилиями гитариста Джонни Марра и вокалиста Стивена Патрика Моррисси. Чуть позже к коллективу присоединились Майк Джойс и басист Энди Рурк.

The Smiths просуществовала до 1987 года. За это время группа записала четыре студийных альбома, каждый из которых длительное время держался на верхних позициях в британских чартах. Среди наиболее известных композиций коллектива This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out и I Know It's Over.

Стивен Патрик Моррисси (в качестве сценического имени использует свою фамилию Мо́ррисси; род. 22 мая 1959, Дэвихалм, Ланкашир, Великобритания) — британский рок-музыкант, певец и поэт, основатель (совместно с гитаристом Джонни Марром) и вокалист существовавшей с 1982 по 1987 годы британской инди-рок-группы The Smiths. После распада The Smiths Моррисси начал успешную сольную карьеру: десять его синглов попадали в первую десятку UK Singles Chart, а несколько альбомов занимали первую строчку в этом хит-параде. Журнал NME назвал Моррисси «одним из самых влиятельных артистов всех времён».

Моррисси известен как ярый защитник прав животных: музыкант выразил своё отношение к употреблению мяса в заглавии альбома Meat Is Murder («Мясо — это убийство») и в одноимённой песне; на концертах он нередко обращает внимание зрителей на проблему идей гуманного обращения с животными; своими зачастую скандальными заявлениями о недопустимости употребления убойной пищи певец снискал славу непримиримого противника мясоедения; тем самым, согласно формулировке PETA, Моррисси «помог сделать мир более добрым к животным», за что в 2011 году был отмечен званием «человека года» по версии этой организации.

Моррисси успешно культивирует миф о своей «асексуальности». По сей день никто не имеет достоверных сведений о сексуальной ориентации артиста. Сам Моррисси не раз отрицал в своих интервью, что является геем или бисексуалом. В частности, он заявлял, что отказывается признавать такие категории как гетеро-, би-, или гомосексуальность, потому что «у каждого человека существуют одни и те же сексуальные потребности».

В автобиографии, вышедшей в 2013 году, Моррисси рассказал, что у него были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. В последовавшем за публикацией заявлении музыкант охарактеризовал себя словом «человекосексуал» (humasexual): "К сожалению, я не гомосексуал. В техническом смысле я — человекосексуал. Меня привлекают люди. Но, конечно… немногие".

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 257
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 319
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 10
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 59
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 51
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 54
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 10
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 17
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 59

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео