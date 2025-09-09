Baltijas balss logotype
Большой Египетский Музей: на что потратили 1 000 000 000 долларов

Lifenews
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
На фоне пирамид Гизы высится суперсовременный центр.

На фоне пирамид Гизы высится суперсовременный центр.

Суперсооружение поможет стране зарабатывать на туристах.

Самый крупный археологический музей в мире — Большой Египетский музей — в 2025 году начал принимать посетителей. Часть экспозиций уже открыта, а в начале 2026 года для туристов заработает весь комплекс, включая пирамиды. Стоимость мегапроекта превысила $1 миллиард.

Туризм уже приносит Египту более 12% ВВП, а скоро эта цифра вырастет. По прогнозам рейтингового агентства Fitch Solutions, с 2025-го по 2029 год Египет заработает на путешественниках $97 миллиардов.

В основном туристов привлекает одна из трех пирамид, расположенных в Гизе недалеко от Каира, — пирамида Хеопса. До недавнего времени миллионы людей посещали Музей египетских древностей на площади Тахрир в Каире. Он работал с 1902 года и уже давно не обеспечивал современный уровень безопасности экспонатов и комфорт туристов, посетители не могли толком ничего рассмотреть, рассказывает бывший директор музея Тарек Саид Тауфик.

В 1992 году тогдашний президент Египта Хосни Мубарак объявил о планах строительства Большого египетского музея — Great egyptian museum (GEM). Новое здание должно было располагаться вне Каира, вблизи пирамид, чтобы создать единый туристический комплекс.

Конкурс на проектирование объявили в 2002 году, в 2003 выбрали победителя. Им стал китайский архитектор, живущий в Дублине, — Хенеган Пэн. Открытие музея планировалось в 2012 году, но в 2011 году в Египте случился переворот, получивший название «арабская весна». В результате действующее правительство было свергнуто, начался период активной политической борьбы. Это притормозило открытие, снизила темпы строительства и пандемия в 2019–2020 годах. Только весной 2025 года часть галерей GEM открылась для посещения, весь комплекс должен заработать 4 ноября 2025 года.

Пэн решил, что здание не должно возвышаться над пирамидами, которые расположены в пределах видимости посетителей, а давать туристам возможность «подняться» до них с более низкого плато. Также Пэн хотел дать посетителям ощущение жизни в Египте в противовес обычной ассоциации с его древней культурой смерти.

За пример для подражания архитектор взял Нил. Река течет в 20 км от музея, и именно благодаря ей развитие цивилизаций в этом пустынном регионе стало возможным. В музее несколько уровней, которые «наползают» друг на друга, имитируя изгибы африканской реки. Здание в форме клина состоит из ряда сложенных пластин. «Музей находится между уровнем долины Нила и плато, но не поднимается выше пирамид. Дизайн музея использует разницу в уровнях, чтобы создать новую «границу» плато», — объясняет Пэн.

Основной мотив фасада — пирамиды: северная сторона здания состоит из 250 000 треугольных каменных элементов, которые образуют полупрозрачную стену. Такая форма повторяет очертания пирамид Гизы.

Материал фасада — египетский известняк, песчаник и алебастр. Их использовали и строители пирамид. Камень добывали в Египте, в известных со времен фараонов карьерах, например, в районах Тура и Минья. С инженерной точки зрения фасад представляет собой сложную систему: каменные панели закреплены на стальной конструкции, а за ними устроена вентилируемая прослойка для теплоизоляции и защиты от влаги, что обеспечивает долговечность и комфортный микроклимат внутри здания.

Часть панелей на фасаде сделана из традиционного египетского материала оникса. Он полупрозрачен, поэтому днем пропускает солнечный свет, здание как будто светится изнутри, а ночью лампы изнутри освещают пустыню. Таким образом восприятие фасада трансформируется в течение дня и напоминает о том, как меняется пустыня на солнце.

GEM первым в Африке получил сертификат зеленого здания EDGE Advanced, который подтверждает, что функционирование музея сохраняет ресурсы и учитывает особенности климата. Затраты на электроэнергию здесь на 60%, а расход воды на 34% ниже, чем в аналогичных зданиях.

Создатели музея максимально использовали естественные возможности для освещения, вентиляции и охлаждения помещений. Например, облицовка из песчаника выполняет функцию теплоизолятора: понижает температуру внутри за счет поглощения тепла от интенсивного солнца пустыни. Также в здании есть небольшие отверстия, которые уменьшают прямое проникновение солнечных лучей и обеспечивают вентиляцию. Они глубоко утоплены и дополнены встроенной системой, напоминающей ажурные деревянные решетки, характерные для машрабии. Это элемент традиционной арабской архитектуры, закрывающий снаружи окна и балконы или используемый, как ширмы или перегородки.

Также песчаник встроен в систему защиты от дождя и вентиляции, а за счет своих естественных свойств впитывать влагу и быстро высыхать позволяет адаптировать здание к пустынному климату. «Как только вы входите в здание, вы ощущаете прохладу, потому что здесь есть тень», — поясняет архитектор, жена Пэна, Ройзен Хенеган.

#египет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео