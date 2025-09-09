Так в чем же ее секрет? Оказывается, в растительной диете.

На 82-м Венецианском кинофестивале Алисия Сильверстоун представляла фильм «Бугония» - ремейк южнокорейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету!»

Выглядела 49-летняя актриса элегантно и удивительно молодо. Особенно, если учесть, что стареть она решила естественным образом, не прибегая ни к каким ухищрениям

Я никогда не использовала ботокс, филлеры и другие хирургические процедуры, - уверяет Алисия.

Так в чем же ее секрет? Оказывается, в растительной диете.

В детстве я принимала горы таблеток. Но с переходом на овощи и фрукты они мне больше не нужны. Как и прививки от аллергии. Я избавилась от астмы, кожа очистилась от прыщей и приобрела здоровый вид. Волосы и ногти стали намного лучше. Сосуды очистились, голова прояснилась. Я похудела и зарядилась энергией, - рассказала кинозвезда в шоу на SiriusXM.

После развода в 2018 году с солистом рок-группы S.T.U.N. Кристофером Джареки все заботы о 10-летнем сыне Беаре легли на ее плечи.

Еще одна важная сторона нынешней жизни Сильверстоун - забота о братьях наших меньших. У нее самой три собаки, и она с удовольствием гуляет с ними и сыном по окрестностям Лос-Анджелеса.