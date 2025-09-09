Baltijas balss logotype
Ринкевич выступил с заявлением после того, как ознакомился с уходом за матерью и ребенком

Lifenews
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Будущий избиратель растет.

Будущий избиратель растет.

ФОТО: president.lv

Важно продолжать улучшать услуги здравоохранения, чтобы улучшить опыт будущих и молодых родителей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения Рижского родильного дома во вторник.

Как сообщили порталу bb.lv в канцелярии президента, во время визита Ринкевич ознакомился с работой роддома, операционного блока, центров пренатальной диагностики и ухода за матерью и ребенком.

Президент Латвии, руководство и медицинский персонал Рижского родильного дома обсудили меры, необходимые для укрепления здоровья и благополучия матери и ребенка, а также основные направления деятельности, предусмотренные Планом улучшения здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы.

"То, что мы увидели сегодня, показывает, что мы способны оказывать профессиональную поддержку семьям... ...Чем безопаснее, внимательнее и лучше регулируется период беременности, тем больше вероятность того, что наши семьи будут иметь больше детей", - сказал Ринкевич после своего визита.

Президент поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал за поддержку семей в эти важные моменты. Он подчеркнул, что каждый родившийся ребенок - это большая ценность для Латвии.

"Ваша работа, направленная на то, чтобы помочь детям появиться на свет, дать родителям чувство безопасности, тепла и уверенности в том, что они не одиноки, - это важный аспект содействия демографическому росту", - подчеркнул Ринкевич.

Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    10-го сентября

    Ну уж кто-кто, а Ринкевичс толк в демографии знает. Сам участник. Кстати Трамп пидоров на дух не переносит, только молчит толерантно.

    5
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го сентября

    Ну, там перед приездом преза всё напид@расили? Надушили? Навели марафет и показуху и намарафетились сами? Отрепетировали роли и что вякать??? Судя по рожам на фото-да. Бл@дский цирк... бл@дский цирк..

    4
    2
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    После выступлений государственного человека на высоком посту должно что то меняться в лучшую сторону... Поменяется что нибудь?! Совсем не уверен Одно дело-это собственный пиар,а другое -это сломать систему ,настроенную на уничтожение страны.Тут яйца нужны и надо быть настоящим мужиком и патриотом Латвии. И тут возникают вопросы про мужика...

    4
    3
Читать все комментарии

