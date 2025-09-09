Впрочем, супруги всегда держали личную жизнь в тайне и не рассказывали о ней публично.

О пополнении в семье Курниковой и Иглесиаса недавно сообщили испанские СМИ. Четвертого малыша они ожидают ближе к концу года. Анна Курникова, которая ждет четвертого ребенка от своего супруга Энрике Иглесиаса, попала в объективы папарацци. Судя по округлившейся фигуре, сомнений в ее положении не остается. Теннисистку запечатлели на прогулке с детьми в «бабушкином» кардигане кирпичного оттенка, который скрывает увеличившийся живот. На ней также были комфортные черные легинсы и темные очки.

По данным СМИ, сейчас Анна находится на четвертом или пятом месяце беременности. О пополнении в семье Анны и Энрике стало известно недавно — Курникову заметили на прогулке в Мадриде. Блондинка шла в объемной толстовке, под которой тем не менее был заметен округлившийся живот.

Официально о беременности звездная пара не объявляла и появившуюся в средствах массовой информации новость не комментировала. Впрочем, супруги всегда держали личную жизнь в тайне и не рассказывали о ней публично. Детей в их соцсетях хотя и можно увидеть, однако к таким публикациям звезды относятся очень внимательно и не публикуют каждый шаг малышей, а лишь делятся их снимками только по действительно важным поводам. Певец и спортсменка редко выходят в свет и тщательно следят за приватностью своего дома в Майами. Как они отмечали в одном из редких интервью, главная задача — оградить детей от чрезмерного внимания общественности и позволить им расти в спокойной обстановке.

Несмотря на то, что четвертую беременность Анна не афиширует, инсайдеры отмечают, что все члены семьи очень рады прибавлению и с нетерпением ждут появления малыша на свет. А в одном из интервью Энрике Иглесиас признавался, что семья является для него главным жизненным приоритетом.