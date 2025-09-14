Baltijas balss logotype
За замок Аллы Пугачевой не выплачены 1 800 000 евро кадастрового налога 0 703

Lifenews
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Чудо-домик в деревне Грязи оказался фейком.

Чудо-домик в деревне Грязи оказался фейком.

"Дом — это там, где есть семья", - заявила Примадонна.

До переезда за границу Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) являлись одной из самых обеспеченных пар отечественного шоу-бизнеса. Кто бы мог подумать, что артисты годами эксплуатировали схему, которая предполагала экономию на налогах.

Недавно Примадонна дала первое большое интервью, пролившее свет на спешную эмиграцию ее семьи. По словам Аллы Пугачевой, она покидала родные пенаты с несколькими чемоданами и 30 тысячами долларов наличными. На тот момент ни у певицы, ни у ее супруга Максима Галкина еще не было израильского гражданства и собственного жилья. При этом исполнительница хита «Айсберг» и ее близкие продолжают называть своим домом подмосковный замок в Грязи. По словам легендарной вокалистки, она надеется, что со временем особняк можно будет переделать в платный музей, который принесет копеечку ее детям.

«У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья. Я часто слышу об этом доме, мне не дают о нем забыть. Ну пусть он стоит себе. Почему они решили, что мы должны его продать? Во-первых, и не дадут продать. Я не загадываю, вернусь ли в него. Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там «Музей любви», не бесплатный. Но вход в него будет за небольшие деньги», — заявила Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой.

За годы, пока любимый дом артистов пустовал, с ним произошли печальные изменения. Брошенный замок Галкина и Пугачева разрушается и гниет, хотя на его содержание тратятся немалые средства. Как выяснилось, певица и комик годами мудрили с элитной недвижимостью. Особняка площадью 1,8 тысячи квадратных метра даже нет на кадастровой карте.

Экономные артисты платили налог только за земельный участок (12 тысяч квадратных метров). Если бы все было по-честному изначально, то вместо 170 тысяч рублей пара должна была перечислять государству порядка 12 миллионов рублей ежегодно (120 000 евро). Таким образом, за 15 лет, минувших с момента окончания строительства, знаменитое семейство сэкономило аж 180 миллионов рублей (1,8 миллиона евро).

Если говорить начистоту, то замок, ставший воплощением детской мечты Максима Галкина, по своей сути является призраком. Строение, которое бросает тень на близлежащие огороды недовольных жителей деревни, попросту не существует на бумаге.

