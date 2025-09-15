Названа польза утренней чашки кофе или чая

Кофеин действительно способен улучшать настроение в повседневной жизни, причем наибольший эффект наблюдается в первые часы после пробуждения. Об этом сообщили немецкие исследователи, проанализировавшие данные двух масштабных исследований с участием более 230 молодых людей. Работа опубликована в Scientific Reports (Sci Rep).

В течение двух–четырех недель участники несколько раз в день отмечали в мобильном приложении, пили ли они напитки с кофеином за последние полтора часа, и оценивали свое эмоциональное состояние. Оказалось, что после кофе или чая уровень положительных эмоций — радости и энтузиазма — повышался, особенно если напиток был выпит в первые 2,5 часа после пробуждения. Связь с уменьшением отрицательных эмоций была менее выраженной и наблюдалась не всегда.

Ученые также выяснили, что эффект кофеина на настроение был сильнее, если человек чувствовал усталость, и слабее, если он находился в компании других людей. При этом ни уровень привычного потребления кофеина, ни качество сна, ни склонность к тревожности и депрессии не влияли на результат.

Авторы отмечают, что полученные данные подтверждают: кофеин может быть полезным инструментом для повышения позитивного настроя в течение дня, особенно утром. Однако они подчеркивают, что исследование носило наблюдательный характер и не позволяет делать выводы о прямой причинно-следственной связи.