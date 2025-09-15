Филипп Киркоров уверен, что Лариса Долина имеет полное право оценивать творчество других артистов со всей строгостью. Под горячую руку и непростой характер Ларисы Долиной попадали многие артисты. Звезда джаза без капли стеснения критикует даже самых опытных коллег, публично указывая им на недостатки в творческой деятельности. На днях пару ласковых от Ларисы Александровны получила новоиспеченная дива эстрады и протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова. Певица выпустила трек «Кукареку», который моментально стал вирусным.

Ларисе Долиной послушать сие творение предложил Павел Воля. Телеведущий включил композицию во время записи своего шоу. В ответ на это Долина ответила категорично.

«Можно послушать что-то другое в ее исполнении без кукареку?» — высказалась артистка. На высказывание исполнительницы хита «Погода в доме» тут же обратил внимание Филипп Киркоров. Поп-король, как ни странно встал на сторону Долиной. Он заявил, что настолько опытная певица имеет право высказывать о более молодых коллегах все, что считает нужным. Воспринимать это нужно не как критику, а добрый совет наставника.

"Долина имеет право критиковать. Она мастер. Она и меня критикует. Надо просто обладать здравым умом, чтобы принимать критику такого человека нормально. Ненормально на это реагировать, обижаться или там что-то. Она всегда четко и по делу. Она знает профессию и надо только ей «спасибо» за критику сказать", — заявил Филипп Бедросович.

Что же до самой Овсянниковой, то ей к критике не привыкать. Фактически ее творческий путь начался с цунами из критики и насмешек недоброжелателей. Люди уверены, что Марго — чей-то крайне неудачный проект, от которого уже все порядком устали. Говорят, что исполнительницу хита «Кукареку» спонсирует состоятельный возлюбленный, готовый платить миллионы за ее продвижение.