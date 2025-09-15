Baltijas balss logotype
Почему Филипп Киркоров вступился за скандальную Ларису Долину

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Великодушный король эстрады.

Великодушный король эстрады.

Джазовая певица всегда имеет свое мнение.

Филипп Киркоров уверен, что Лариса Долина имеет полное право оценивать творчество других артистов со всей строгостью. Под горячую руку и непростой характер Ларисы Долиной попадали многие артисты. Звезда джаза без капли стеснения критикует даже самых опытных коллег, публично указывая им на недостатки в творческой деятельности. На днях пару ласковых от Ларисы Александровны получила новоиспеченная дива эстрады и протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова. Певица выпустила трек «Кукареку», который моментально стал вирусным.

Ларисе Долиной послушать сие творение предложил Павел Воля. Телеведущий включил композицию во время записи своего шоу. В ответ на это Долина ответила категорично.

«Можно послушать что-то другое в ее исполнении без кукареку?» — высказалась артистка. На высказывание исполнительницы хита «Погода в доме» тут же обратил внимание Филипп Киркоров. Поп-король, как ни странно встал на сторону Долиной. Он заявил, что настолько опытная певица имеет право высказывать о более молодых коллегах все, что считает нужным. Воспринимать это нужно не как критику, а добрый совет наставника.

"Долина имеет право критиковать. Она мастер. Она и меня критикует. Надо просто обладать здравым умом, чтобы принимать критику такого человека нормально. Ненормально на это реагировать, обижаться или там что-то. Она всегда четко и по делу. Она знает профессию и надо только ей «спасибо» за критику сказать", — заявил Филипп Бедросович.

ostavshayasya-i-bez-deneg-i-bez-jilya-pokupatelnica-kvartiry-dolinoy-pytaetsya-raskulachit-artistku.jpg

Что же до самой Овсянниковой, то ей к критике не привыкать. Фактически ее творческий путь начался с цунами из критики и насмешек недоброжелателей. Люди уверены, что Марго — чей-то крайне неудачный проект, от которого уже все порядком устали. Говорят, что исполнительницу хита «Кукареку» спонсирует состоятельный возлюбленный, готовый платить миллионы за ее продвижение.

Читайте нас также:
#филипп киркоров
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Два еврея всегда друг за друга заступятся, в этом их большой плюс!

    4
    2

