Популярная певица отреагировала на похвалу Пугачевой 2 915

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Популярная певица отреагировала на похвалу Пугачевой
ФОТО: Youtube

Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой фразой «на двух стульях не усидишь».

Популярная российская певица Миа Бойка была приятно удивлена тем, что ее творчество одобряет Алла Пугачева.

О потенциале Мии Бойко Примадонна высказалась в ходе интервью проекту «Скажи Гордеевой». Имя Мии прозвучало в ряду молодых исполнителей, которые, по признанию Пугачевой, ей нравятся. Бойко она назвала «хваткой девушкой, которое свое схватит».

По словам Бойко, такая похвала от заслуженной исполнительницы была для нее неожиданностью и даже шокировала ее. Фрагмент интервью со своим упоминанием Бойко прислали в соцсетях — в тот момент она была на съемках клипа в Саратовской области. «Я их открыла и услышала, что Пугачева говорит обо мне. Конечно, это было удивительно, что Алла Борисовна выделила меня, потому как у нас на сцене очень много талантливых артисток», — отреагировала девушка.

Кроме того, Пугачева отметила, что Бойко пока не определилась, в каком жанре желает работать. Молодая артистка с этим согласилась. «На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения. Думаю, это в силу моего молодого возраста и темперамента», — объяснила она.

Ранее Миа Бойка была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Решение было принято в связи с участием Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконной коммерческой деятельностью» на его территории.

(2)
  • Е
    Ехидный
    15-го сентября

    похвала от старой кошелки равнозначна черной метке !!!! девочка по молодости еще этого не понимает !!!

    19
    7
  • П
    Процион
    Ехидный
    15-го сентября

    Не знаю, анекдот это или правда, но факты такие. Пугачёва победила с песней «Арлекино» на международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году. Эта победа принесла ей Гран-при конкурса. Теперь наше время. Российские журналисты в Софии (это столица Болгарии) опрашивают прохожих. Один из вопросов: что вы знаете о певице Алле Пугачёвой? Многие вообще ничего не знали, другие вспомнили с трудом. А, это та рыжая еврейка, которая победила на Золотом Орфее с забойной песней «Арлекино» 50 лет тому назад. — Да, согласились журналисты, — так и было. А что вы ещё о ней знаете? — Ничего, — ответили болгары. — Счастливые… — грустно резюмировали журналисты.

    13
    5

