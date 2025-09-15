Популярная певица отреагировала на похвалу Пугачевой

Популярная российская певица Миа Бойка была приятно удивлена тем, что ее творчество одобряет Алла Пугачева.

О потенциале Мии Бойко Примадонна высказалась в ходе интервью проекту «Скажи Гордеевой». Имя Мии прозвучало в ряду молодых исполнителей, которые, по признанию Пугачевой, ей нравятся. Бойко она назвала «хваткой девушкой, которое свое схватит».

По словам Бойко, такая похвала от заслуженной исполнительницы была для нее неожиданностью и даже шокировала ее. Фрагмент интервью со своим упоминанием Бойко прислали в соцсетях — в тот момент она была на съемках клипа в Саратовской области. «Я их открыла и услышала, что Пугачева говорит обо мне. Конечно, это было удивительно, что Алла Борисовна выделила меня, потому как у нас на сцене очень много талантливых артисток», — отреагировала девушка.

Кроме того, Пугачева отметила, что Бойко пока не определилась, в каком жанре желает работать. Молодая артистка с этим согласилась. «На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения. Думаю, это в силу моего молодого возраста и темперамента», — объяснила она.

Ранее Миа Бойка была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Решение было принято в связи с участием Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконной коммерческой деятельностью» на его территории.