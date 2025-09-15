«Пугачёвочка моя!» Алла Пугачёва объявила о предательстве бывшего мужа

Певица Алла Пугачева в интервью проекту «Скажи Гордеевой» вспомнила о предательстве бывшего мужа, кинорежиссера Александра Стефановича.

Исполнительница отметила, что их со Стефановичем брак носил «благотворительный характер» — Пугачева вышла замуж за начинающего режиссера, чтобы помочь ему получить прописку в Москве, а через три года пара развелась.

Перед разводом, по словам певицы, Стефанович успел обналичить все средства с их общих семейных счетов, которые в основном обеспечивала сама артистка. Несмотря на поступки экс-супруга, исполнительница простила режиссера перед тем, как его не стало. «Я потом встретила его в коридоре. Он такой: "Пугачевочка, прости меня. Ну ты же понимаешь". Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — сказала она.