«Пугачёвочка моя!» Алла Пугачёва объявила о предательстве бывшего мужа

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
«Пугачёвочка моя!» Алла Пугачёва объявила о предательстве бывшего мужа
ФОТО: Youtube

Алла Пугачева рассказала о предательстве бывшего мужа Александра Стефановича.

Певица Алла Пугачева в интервью проекту «Скажи Гордеевой» вспомнила о предательстве бывшего мужа, кинорежиссера Александра Стефановича.

Исполнительница отметила, что их со Стефановичем брак носил «благотворительный характер» — Пугачева вышла замуж за начинающего режиссера, чтобы помочь ему получить прописку в Москве, а через три года пара развелась.

Перед разводом, по словам певицы, Стефанович успел обналичить все средства с их общих семейных счетов, которые в основном обеспечивала сама артистка. Несмотря на поступки экс-супруга, исполнительница простила режиссера перед тем, как его не стало. «Я потом встретила его в коридоре. Он такой: "Пугачевочка, прости меня. Ну ты же понимаешь". Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — сказала она.

#алла пугачева
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    15-го сентября

    Чёрт побери! Да возможна ли хоть какая газета, вообще СМИ без Пугачёвой? И её очередного «мужа». Если бы придумали нобебевскую премию за то, насколько можно осточертеть людям, то Пугачёав была бы вне досягаемости с большим отрывом.

    20
    1
  • bt
    bory tschist
    15-го сентября

    Невероятно невероятно бездарный и пустой этот BB портал – ежедневно набит до отказа сплетнями или без данными статейками. Издается вроде бы – в балтийских странах и о них а на самом деле – пророссийская сплетенная помойка, рассчитанная на малограмотных и безмозглых совкóв! p.s._ а ведь, журналюги BB, за эту смешную "информацию – немалые денежки огребают (на территории балтийских стран – в евро, ну и ещё хозяин из pоссии за эту словесную печатную дизентерию – в валютe подбрасывает, a русскоговорящие хавают эту тухлятину с причмокиванием

    6
    4

