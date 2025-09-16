Неунывающая Юленька умеет считать денюжку.
Основное состояние супруге режиссера принесло отнюдь не кино.
Актриса Юлия Высоцкая заработала около 140 миллиардов рублей (1,4 миллиарда евро) благодаря своему аптечному бизнесу. Об этом сообщил телеграм-канал "Звездач".
По данным телеграм-канала, 52-летней Высоцкой принадлежат доли в 54 компаниях, включая крупные сети аптек "Планета здоровья" и "Монастырёв" на Дальнем Востоке. Кроме того, Юлия зарабатывает и на своих кулинарных проектах: "Студия Едим Дома" и ещё четыре кулинарные компании принесли ей 422,4 миллионов рублей за 2024 год. Через них она выпускает своё шоу, занимается доставкой еды, продаёт курсы, тренинги для женщин, рецепты и разные ЗОЖ-продукты.
Кроме этого, ей принадлежат доли в бизнесах мужа Андрея Кончаловского: 35% в ресторанной компании "Кондитерская сладкосолёное", 45% и 35% в продюсерских центрах. Также 90% в "Кинокомпании Андрея Кончаловского", которая сейчас стала уже убыточной, так как в прошлом году она потеряла около 16 000 000 рублей.
Также выяснилось, что Высоцкая тратит заработанное на недвижимость и машины. У неё есть загородный дом за 349 000 000 рублей, квартира в центре Москвы за 28 000 000 рублей, Mercedes-Benz примерно за 5 000 000 рублей и ещё несколько иномарок.
Ранее появлялись слухи о том, что Высоцкая вышла из своего кулинарного бизнеса из-за критики её навыков готовки. Компания в 2023 году ушла в убыток почти на 100 тысяч рублей. Сама же Высоцкая позже вышла на связь и отрицала выход из бизнеса, при этом она признала, что часть её бизнесов действительно закрылась.
