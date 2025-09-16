Актриса Юлия Высоцкая заработала около 140 миллиардов рублей (1,4 миллиарда евро) благодаря своему аптечному бизнесу. Об этом сообщил телеграм-канал "Звездач".

По данным телеграм-канала, 52-летней Высоцкой принадлежат доли в 54 компаниях, включая крупные сети аптек "Планета здоровья" и "Монастырёв" на Дальнем Востоке. Кроме того, Юлия зарабатывает и на своих кулинарных проектах: "Студия Едим Дома" и ещё четыре кулинарные компании принесли ей 422,4 миллионов рублей за 2024 год. Через них она выпускает своё шоу, занимается доставкой еды, продаёт курсы, тренинги для женщин, рецепты и разные ЗОЖ-продукты.

Кроме этого, ей принадлежат доли в бизнесах мужа Андрея Кончаловского: 35% в ресторанной компании "Кондитерская сладкосолёное", 45% и 35% в продюсерских центрах. Также 90% в "Кинокомпании Андрея Кончаловского", которая сейчас стала уже убыточной, так как в прошлом году она потеряла около 16 000 000 рублей.

Также выяснилось, что Высоцкая тратит заработанное на недвижимость и машины. У неё есть загородный дом за 349 000 000 рублей, квартира в центре Москвы за 28 000 000 рублей, Mercedes-Benz примерно за 5 000 000 рублей и ещё несколько иномарок.

Ранее появлялись слухи о том, что Высоцкая вышла из своего кулинарного бизнеса из-за критики её навыков готовки. Компания в 2023 году ушла в убыток почти на 100 тысяч рублей. Сама же Высоцкая позже вышла на связь и отрицала выход из бизнеса, при этом она признала, что часть её бизнесов действительно закрылась.