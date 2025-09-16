Кадыров назвал Пугачёву врагом народа

Прокремлёвский лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал легенду российской эстрады Аллу Пугачёву врагом народа, отреагировав таким образом на недавнее интервью певицы, в котором она положительно отозвалась о бывшем президенте Чечни Джохаре Дудаеве, сообщает LETA со ссылкой на интернет-издание Meduza.

«Таким врагам народа, как Пугачёва, не стоит бессвязно рассуждать о самом тяжёлом периоде в истории чеченского народа», — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.

10 сентября на платформе YouTube было опубликовано интервью Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой, в котором, среди прочего, певица упомянула и первую чеченскую войну.

За неделю интервью набрало более 17 миллионов просмотров.

«Особенно хорошо мне запомнилась первая чеченская война, потому что я знала Джохара Дудаева. Он был вежливым и порядочным, интеллигентным человеком, красивым человеком», — сказала Пугачёва.

«А какая у него была жена! Художница, писательница, политик... Она мне звонила, думала, что я могу ей как-то помочь. Но что я могла сделать? Ничего», — призналась певица.

«Мне сейчас даже стыдно передавать ей привет. Алла Фёдоровна, если вы вдруг увидите это интервью, прошу прощения, что не смогла ничего сделать, чтобы Джохар остался жив», — сказала Пугачёва, обращаясь к вдове Дудаева.

В первой половине 1990-х годов Дудаев был президентом фактически независимой Чеченской Республики Ичкерия. В апреле 1996 года он был убит в результате ракетного удара со стороны российских военных.

Пугачёва покинула Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

Разговор с Гордеевой стал первым большим интервью певицы с начала войны.