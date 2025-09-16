За две недели до своего 68-летия Янис Зузанс женился на возлюбленной Илзе Гринберге, с которой вместе уже четыре года, пишет Santa.lv .

Церемония бракосочетания владельца художественного центра Zuzeum Яниса Зузанса и Илзе Гринберги состоялась 2 сентября в отделе ЗАГСа Цесисского края, а два дня спустя пара заключила брачный договор о раздельности имущества, свидетельствует информация, доступная в базе данных Lursoft.

Жена мецената младше его на 25 лет.

Журнал Privātā Dzīve впервые заметил Яниса и Илзе вместе четыре года назад — на церемонии вручения премии Пурвитиса в Латвийском Национальном художественном музее. Тогда пара весь вечер держалась рядом.