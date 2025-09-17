Основатель группы «Мираж» Алексей Горбашов в беседе со СМИ прокомментировал заявления народной артистки СССР Аллы Пугачевой и раскрыл ранее неизвестные детали конфликта прошлых лет.

Поводом стала история между Пугачевой и экс-солисткой «Миража» Наталией Гулькиной, которая ранее обвиняла певицу в давлении на артистов. Горбашов, напротив, заявил, что Алла Борисовна не только не мешала Гулькиной, но и предложила ей помощь после ухода из группы.

Музыкант сообщил, что конфликт интересов достиг серьезного масштаба.

«Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьезный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — рассказал Горбашов.

При этом лидер «Миража» подчеркнул, что все разногласия остались в прошлом, и выразил уважение к обеим артисткам. Он назвал Пугачеву «великой певицей, равной которой нет и, скорее всего, не будет», а талант Гулькиной — неоспоримым.

Ранее масс-медиа писали о том, что Филипп Киркоров разрыдался после унизительных слов Пугачевой. Примадонна заявила, что вышла замуж за короля поп-эстрады по просьбе его матери. Народный артист, по данным Telegram-канала «Свита короля», очень расстроился из-за слов экс-супруги.

Об эмоциональной реакции Киркорова на интервью Пугачевой рассказал его приятель. По словам источника, исполнитель хита «Зайка моя» никак не ожидал, что певица публично назовет их брак фиктивным.

«Он плакал как ребенок. Закрылся в кабинете, помощники по телефону отвечали, что его нет. Филипп считает признание Аллы Борисовны о фиктивном браке предательством», — сказал приятель артиста.

Он добавил, что Пугачева своим заявлением вытерла ноги об Киркорова и принизила его мужское достоинство.

Первым мужем звезды был актер Миколас Орбакас, которому она родила дочь Кристину Орбакайте. Во второй раз Пугачева вышла замуж за режиссера Александра Стефановича, а в третий - за продюсера Евгения Болдина. Узами брака с Киркоровым она связала себя в 1994 году - в 2005 супруги развелись. С 2011 года Алла Борисова замужем за комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее Алла Пугачева призналась, что счастлива в пятом браке с юмористом Максимом Галкиным.