Назван снижающий скачки сахара в крови напиток

Чай из листьев малины может помочь замедлить рост уровня сахара и инсулина после сладкой пищи. Об этом сообщили исследователи из Университета Рединга, представив результаты работы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 22 здоровых добровольца — мужчины и женщины. В разных сессиях они получали порцию глюкозы или сахарозы, иногда в сочетании с чаем из малиновых листьев. При употреблении сахарозы вместе с чаем через 15 минут уровень сахара был ниже на четверть, а через полчаса — почти наполовину по сравнению с контрольной группой. Инсулин тоже рос медленнее, что указывает на более сбалансированную реакцию организма.

Авторы объясняют эффект содержанием в листьях малины полифенолов, включая эллаговую кислоту. Эти вещества замедляют работу ферментов, расщепляющих сахарозу, поэтому усвоение происходит постепенно. Для глюкозы подобного действия выявлено не было.

Ученые отмечают, что это первое клиническое подтверждение пользы малинового чая для контроля сахара. В дальнейшем планируется проверить эффект напитка у людей с преддиабетом и диабетом второго типа, где такой простой метод может иметь особое значение.