Английский певец Гарри Стайлс, которому 31 год, и американская актриса Зои Кравиц, 36-летняя звезда фильма «Бэтмен», были замечены в романтической прогулке по улицам Рима.

Гарри не мог удержаться от проявлений нежности и несколько раз игриво прикоснулся к Зои, в том числе положив руку на ее ягодицу, пишет Daily Mail.

Для прогулки Гарри выбрал стильный, но непринужденный образ: белая футболка с графическим принтом, узкие синие джинсы, джинсовая рубашка на плечах, беловатые кроссовки и темные очки. Зои выглядела изящно в коротком черном платье с тонкими бретелями и кружевной отделкой, добавив яркости образу красными балетками и овальными солнцезащитными очками. В руках она несла плетеную сумку.

Снимки пары появились всего за день до того, как их вместе заметили в аэропорту JFK в Нью-Йорке, куда они прилетели вместе. В Нью-Йорке Гарри познакомился с отцом Зои — легендарным музыкантом Ленни Кравицем.

Источники сообщают, что хотя пара пока не дает официальных комментариев, они наслаждаются временем вместе и испытывают настоящие чувства.

Зои Изабелла Кравиц (род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель. Дочь актёра и музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, она дебютировала в романтической комедии «Вкус жизни» (2007). Прорывом для неё стала роль Энджел Сальвадор в супергеройском фильме «Люди Икс: Первый класс» (2011), которая принесла ей номинации на Teen Choice Award и Scream Award. Она стала известной, сыграв Кристину в серии фильмов «Дивергент» (2014—2016) и Лету Лестрейндж в серии «Фантастические твари» (2016—2022).

Помимо актёрской деятельности, Кравиц работает как модель и музыкант. С 2017 года она является лицом YSL Beauté. Кравиц также снималась в рекламных кампаниях для Tiffany & Co., Vera Wang, Balenciaga, Alexander Wang, Coach New York, Tumi и Calvin Klein. Она является фронтменом группы Lolawolf и выпустила альбомы Calm Down в 2014 году и Tenderness в 2020 году. Журнал Time назвал Кравиц одной из 100 самых влиятельных людей в 2022 году. С 2024 - режиссёр.