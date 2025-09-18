Высокооплачиваемая работа у Е. Петросяна — в наличии. Первый источник дохода — телевизионный. Раз в неделю, в выходной день у Петросяна выходит авторская юмористическая программа на «России». Вариации названий могут быть разные, к праздникам — спецвыпуски. Сюжет один: номера артистов-юмористов, самого Евгения Вагановича и его конферанс. Удивительно, но факт: эти программы стабильно в рейтинге.

К примеру, по итогам первой недели сентября 2025 года программа «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» есть в топ-100 «наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет в России». Программа Петросяна (он еще и автор сценария, и режиссер-постановщик) по данным Mediascope получила очень приличную долю телесмотрения 9,2%. Почти как ток-шоу на тему скандального развода Дибровых-Товстиковых. А если смотрят хорошо, то и платят прилично, и программы из эфира не уберут. Сколько получает Евгений Ваганович за свою теледеятельность — коммерческая тайна. Можно предположить, что не меньше других «еженедельных» телезвезд с именем, а это в среднем 2 млн руб. в месяц.

Второй источник дохода — выступления с кассовыми концертами. К примеру, московские концерты Петросяна пройдут 3 ноября и 4 января в Кремлевском дворце. Но в малом зале на полторы тысячи зрителей. Каждый из таких концертов — в среднем плюс 3 млн руб. в копилку артиста. Также в графике народного артиста ежемесячно есть и другие выступления в залах похожей наполняемостью от 1 до 3 тысяч зрителей. На корпоративах Петросян работает «по договоренности» — принимает заказы избирательно.

Кроме того, за 60 лет на сцене (40 из них в роли суперзвезды разговорного жанра) Петросян наверняка сколотил приличный капитал, который инвестирован и приносит приличные дивиденды (проценты). К примеру, ровно 20 лет назад в рейтинге 50 самых богатых российских звезд от журнала Forbes впервые появился Евгений Петросян, ему тогда эксперты приписали заработок в размере $2,1 миллиона. И это только за год! Кроме того, у народного артиста внушительная коллекция антиквариата — несколько десятков картин (русская живопись 19 века), фарфор, книги и другие ценные экземпляры. В некоторых источниках только часть коллекции юмориста из 54 наименований живописи оценивалась при его разводе с Еленой Степаненко в 912 млн руб. К примеру, там были отмечены картины Айвазовского («Море», «Лунная ночь. Ялта», «В гавани», «Зимний пейзаж», «Гибралтар», «На острове Крит», «Джентльменский бой») — каждая оценивалась в 17 000 000 руб.

Сам Евгений Петросян однажды в интервью рассказал, как научился ценить заработанное: «Мне было 12 лет. На летние каникулы мама определила на военный завод учеником слесаря. Через две недели я принес аванс 250 рублей. Мама накрыла стол, позвала гостей и потратила все деньги. Я возмутился: «Я же две недели пахал как проклятый, а ты в один вечер все промотала?» Мама сказала: «Теперь будешь знать, как деньги зарабатываются и как они тратятся».

Сейчас Евгений Ваганович не может отказать любимой жене Татьяне — и она тратит «несмешные» деньги не только на обеспеченную жизнь семьи, но и на дорогие брендовые обновки, которыми любит прихвастнуть в соцсетях. Естественно, что их дети ни в чем не нуждаются. Ранее Петросян баловал двух внуков (детей дочери от первого брака).

Если жизнь Евгения Вагановича с молодой женой порой вызывает бурные обсуждения в соцсетях из-за разницы в возрасте, а также экстравагантных нарядов и провокационных высказываний Татьяны. То работу Петросяна на сцене уже не модно критиковать и высмеивать — теперь у публики мода на ретро-артистов.