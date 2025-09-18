Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

VIP-охранники российских звезд получают до 500 евро в день 0 411

Lifenews
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Господин Юнусов предпочитает, чтобы его охраняли могучие джигиты.

Господин Юнусов предпочитает, чтобы его охраняли могучие джигиты.

"Телохранители - в обязательном порядке, потому что дураков полно, неадекватных много".

В новом интервью журналистка Ксения Собчак и Татьяна Буланова обсудили охрану рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Ильдарович Юнусов), которая насчитывает около 20 телохранителей. Певица отметила, что не понимает этого, а продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил — охранники для артиста не прихоть, а необходимость.

По словам Дворцова, большинство звезд отечественного шоу-бизнеса ходят везде с людьми, отвечающими за безопасность. Он подчеркнул, что нельзя предугадать действия некоторых фанатов, которые могут пойти на все, чтобы встретиться с кумиром.

«Чем богаче и известнее человек, тем, соответственно, сильнее нужна охрана. Телохранители в обязательном порядке, потому что дураков полно, неадекватных много. Они очень опасны для наших публичных людей, поэтому все в шоу-бизнесе передвигаются с охраной. Таких звезд очень много, не только Тимати. Например, Григорий Лепс. Всегда нужны 1−3 охранника. Я думаю, что у Тимати были моменты, когда покушались на его жизнь. У многих бывали угрозы, покушения, различные другие опасные ситуации. Есть неадекватные фанаты, которые поджидают у дома, узнают телефонные номера, подъезды родителей», — поделился Дворцов.

За свою безопасность звезды готовы платить немалые деньги, уверен продюсер. Он заявил, что один рабочий день охранника знаменитости стоит от 50 тысяч рублей. Цена зависит от организации, которая предоставляет телохранителей.

«Рабочий день охранника звезды стоит минимум 50 тысяч рублей (500 евро). Обычный телохранитель может стоить 10−20 тысяч рублей в день. Тимати я понимаю и уважаю. Меня самого поджидали люди, когда были нападки на Анну Седокову. Были угрозы в социальных сетях. Я ходил с охраной, с телохранителями, поэтому я прекрасно понимаю Тимати, так как знаю, что это такое», — рассказал Дворцов.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 299
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 339
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 753

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 10
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 16
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 40
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 75
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 56
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 10
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 12
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео